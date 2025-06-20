Ціни на нафту впали на тлі невизначеності позиції США щодо Ірану

У п’ятницю ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися майже на 2 долари після того, як Білий дім відклав рішення щодо прямої участі США в ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту. Попри падіння, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку вже третій тиждень поспіль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent у п’ятницю знизилися на 1,89 долара, або 2,4%, до 76,96 долара за барель станом на 02:55 за Гринвічем. Незважаючи на падіння, за підсумками тижня Brent демонструє зростання на 3,8%.

Ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні, яка не торгувалася в четвер через святковий вихідний у США та завершується в п’ятницю, навпаки, підвищилися на 53 центи (0,7%) — до 75,67 долара за барель. Більш активний контракт з поставкою в серпні зріс на 17 центів (0,2%) — до 73,67 долара.

Напередодні, в четвер, нафтові котирування злетіли майже на 3% на тлі чергового загострення на Близькому Сході. Ізраїль завдав авіаударів по ядерних об’єктах в Ірані, після чого Тегеран відповів ракетним і дроновим обстрілом, зокрема й по ізраїльській лікарні. Збройне протистояння між двома країнами триває вже тиждень, і наразі не спостерігається ознак деескалації.

Інвестори очікують рішення США щодо Ірану

Після різкого зростання на тлі побоювань щодо втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, ф’ючерси на нафту марки Brent почали знижуватись. Причиною стала заява Білого дому, згідно з якою президент Дональд Трамп планує ухвалити рішення про можливу участь США у найближчі два тижні.

Іран залишається одним із ключових гравців на нафтовому ринку — третій за обсягами видобутку серед країн ОПЕК, він щодня виробляє приблизно 3,3 мільйона барелів сирої нафти.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в районі Ормузької протоки — стратегічного маршруту для транспортування нафти. Через нього щодня проходить від 18 до 21 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів. Ескалація бойових дій може серйозно порушити ці потоки, що створює загрозу перебоїв у глобальних поставках.

Аналітик компанії IG Тоні Сікамор вважає, що "двотижнева пауза" — типова тактика Трампа в ухваленні важливих рішень. Нерідко ці терміни минають без конкретних дій, проте загроза ескалації сама по собі підтримує високу вартість нафти та може стати каталізатором подальшого зростання цін.

Нагадаємо,раніше ціни на нафту зросли на тлі очікувань інвесторів щодо результатів переговорів між США та Китаєм. Існує надія, що ці домовленості зможуть послабити торговельну напруженість, що своєю чергою позитивно вплине на попит на паливо.