Последствия ирано-израильского конфликта: литр бензина и дизеля в Украине за 10 дней подорожал более чем на 3 гривны

За десять дней военных действий между Израилем и Ираном цена горючего в Украине выросла. Отечественные АЗС отреагировали на скачок мировых котировок и рост стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте. В частности, ОККО, WOG и государственная Ukrnafta синхронно подняли цены на бензины и ДТ свыше 3 грн за литр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "НефтеРынок".

В период с 13 по 23 июня средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 3,20 грн за литр (+5,8%). Средняя цена дизтоплива выросла на 3,14 грн за литрл (+6,0%). Сжиженный газ подорожал менее существенно – на 0,30 грн за литр (+0,9%).

Следует отметить, что фьючерсы Brent и WTI за аналогичный период выросли более чем на 10%, что демонстрирует наличие у сетей достаточного объема дешевого ресурса.

Мировые цены на нефть растут

23 июня мировые цены на нефть достигли самых высоких показателей с января. Этот резкий рост вызван беспокойством по поводу стабильности поставок "черного золота" на мировые рынки после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.

Иран угрожает местью и блокадой Ормузского пролива, что критично для мировой нефтяной торговли. Американская транснациональная банковская корпорация Citigroup считает, что цена на нефть марки Brent может подскочить примерно до 90 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт. А по прогнозу одного из крупнейших банков в мире JP Morgan, стоимость "черного золота" может подскочить до 120-130 долларов за баррель.

Ранее Delo.ua сообщало, что вмешательство США в ирано-израильский конфликт добавит ажиотажа на украинский рынок бензина и дизтоплива, где цены и так выросли давно невиданными темпами. Цены дизеля и бензина на стелах АЗС могут прибавить еще несколько гривен уже на этой неделе.