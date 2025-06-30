Нафта у світі здешевшала рекордними темпами: коли українці побачать нові ціни на АЗС

Світові ціни на нафту стабілізувались, тож протягом липня ринок очікує плавного здешевшання цін на бензин та дизель. Експерти, який опитало Delo.ua кажуть, що ці види палива на АЗС почнуть дешевшати вже в другий тиждень липня. А от автогаз може дещо здорожчати через очікуване зростання котирувань на Середземноморських хабах.

На минулому тижні світові ціни на нафту впали найбільшими темпами з березня 2023 через закінчення воєнної ескалації між Ізраїлем та Іраном. Ще одним фактором, який зумовив падіння цін на нафту стала заява картелю ОПЕК+ про збільшення видобутку на 411 тис. барелів уже у серпні, після аналогічного збільшення у липні. Картель вважає, що попит на сиру нафту у світі зростатиме, особливо влітку через зростання світової економіки.

Станом на вечір п'ятниці 27 червня порівняно з попереднім днем серпневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,04 за барель або на 0,06% до $67,77 за барель, а серпневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,28 за барель або на 0,43% до $65,52 за барель.За тиждень нафта марок Brent та WTI здешевшала на 12%.

Зростання котирувань наприкінці тижня було зумовлене публікацією урядом США даних, що свідчили падіння запасів сирої нафти паралельно зі збільшенням активності нафтопереробних заводів. Також впали запаси газойлю (сировина для виробництва дизельного пального) на великому європейському хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен. Крім того, кількість бурових вишок в США, що є раннім індикатором рівня видобутку, скоротилось до 432, що є найнижчим показником з жовтня 2021.

Ринок чекає на здешевшання бензину та дизелю

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на вечір п'ятниці 27 червня порівняно з 20 червня середня гуртова ціна дизпального в Україні знизилась на 3,33 грн/л до 47,18 грн/л. На глобальному ринку котирування на газойль у Лондоні знизились на $10,50/т (–1,5%), зупинившись на позначці $674,50/т (на момент 17:04 за київським часом). Курс гривні коливається: долар США дещо послабився – до 41,60 грн (–0,20 грн), водночас євро додало у ціні й досяг 48,64 грн (+0,13 грн), за даними Нацбанку.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень навпаки зросли: станом на вечір п'ятниці 27 червня порівняно з 20 червня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,8 грн/л до 52,79 грн/л. Але порівняно з середою 25 червня бензин А-95 в гурті здешевшав на 56 коп./л.

Котирування бензину 95 в європейських портах збільшилися на 0,1-0,6% у четвер 26 червня. В портах Північно-Західної Європи ціна пального зросла на $4/т, до $704-735/т, а в Середземномор’ї — на $1-2 т, до $704-718/т.

На АЗС темпи зростання цін на пальне сповільнились, з огляду на динаміку гуртових цін. Більшість операторів утримували ціни на попередньому рівні або незначно підвищували їх, тоді як у низці мереж — Chipo, Solяra, 24/7 – ціни знизилися. Водночас зростання цін а стелах зафіксовано в Shell, AMIC, Marshal, ZOG, Euro5, Ovis, у регіональних мережах Чернігівської області – Ultra, Vengo, T&T Neft та інших. Станом на 27 червня порівняно з 20 червня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 1,13 грн/л, а середня ціна дизпального зросла на 1,21 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні середня гуртова ціна бензину та дизпального може знизитись в межах 50 коп./л. Тоді як ціни на АЗС залишатимуться стабільними. А от протягом місяця ціни на АЗС повернуться до рівня, що був на початку червня (знизяться на 3-4 грн/л).

Роздріб буде стабільним, можливо будуть якісь акції наприкінці тижня. Здешевшання почнеться у другий тиждень липня, тоді ціни можуть знизитись на 1-1,5 грн/л Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що на цьому тижні ринок очікуватиме на остаточну стабілізацію цін на глобальних нафтових ринках.

Гуртові ціни на бензин продовжують рости, а на дизпальне навпаки падають. Це свідчить про те, що стабілізація цін після кризи на Близькому Сході ще не настала. Ринок дизпального стабілізується швидше, бо це більш масовий продукт і там більша конкуренція. А от ринок бензину зараз балансує на межі рівноваги, бо дуже великий попит Сергій Куюн Засновник консалтингової групи "А-95"

За його словами на цьому тижні ціни на бензин на АЗС залишатимуться стабільними, а дизель може здешевшати в межах 50 коп./л. А протягом липня ціни знизяться до рівня, що передував війні між Ізраїлем та Іраном.

Газ помірно дорожчатиме через зростання цін алжирського постачальника

За даними "Нафторинку" на українському гуртовому ринку пропан-бутану спостерігається зниження цін. Станом на 27 червня порівняно з 25 червня середня ціна LPG на умовах доставки знизилась на 607 грн/т до 53 566 грн/т. Середня ціна на умовах самовивозу також знизилася на 308 грн/т, досягнувши 52 208 грн/т.

Середня ціна автогазу на АЗС станом на 27 червня порівняно з 20 червня зросла на 17 коп./л до 34,25 грн/л.

Власник компанії GT Group Владислав Колодяжний, який торгує автогазом в гурті, каже що протягом липня очікує зростання цін на пропан-бутан в гурті, оскільки котирування алжирської компанії Sonatrach (є індикативом цін в Середземноморському регіоні звідки до України надходить значна частина автогазу) у липні можуть зрости в межах $40-50/т до $450-480/т. Якщо враховувати доставку та премію для трейдерів, то в Україні ці котирування відповідатимуть ціні 52 500 - 54 тис. грн/т.

Це здорожчання відбуватиметься з певним часовим лагом, бо в Україну ще заходять партії дешевшого ресурсу. Крім того, українським трейдерам потрібен час, щоб розпродати пальне Владислав Колодяжний Власник компанії GT Group

Він зауважує, що протягом липня не очікує значної зміни цін на газ на АЗС: мережі що торгують в нижньому ціновому сегменті можуть здорожчати в межах 1 грн/л, але середня ціна газу не підійметься вище 35 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на фоні очікувань зростання котирувань Sonatrach газ в гурті на цьому тижні може здорожчати в 500-700 гр/тонна, а протягом місяця може зрости на 2 тис. грн/тонна. Ціни на АЗС на цьому тижні залишатимуться переважно стабільними, а протягом липня можуть зрости в межах 1-2 грн/л . Втім Шубан зауважує, що зростання може бути стримано хронічним профіцитом палива на ринку.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.