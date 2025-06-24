Нафта у світі різко здешевшала: коли впадуть ціни на пальне в Україні

Хоча конфлікт між Ізраїлем та Іраном спричинив цінове раллі на світовому ринку нафти, різке подорожчання пального в Україні, на думку опитаних Delo.ua експертів, було економічно необгрунтованим. Вони переконані, що після врегулювання конфлікту є передумови для здешевшання палива в Україні, хоча ритейлери й намагатимуться максимально затягнути цей процес.

Вранці 24 червня (за київським часом) Трамп повідомив, що перемир'я досягнуте домовленостями між Іраном та Ізраїлем почало діяти та закликав сторони конфлікту не порушувати його. Ця новина спричинила різке зниження цін на глобальних нафтових ринках. Станом на 17:10 (за київським часом) нафта еталонної марки Brent коштує $68,36/барель, а американська марка West Texas Intermediate — $65,47/барель. Таким чином ціни обидвох марок нафти здешевшали майже на $10/барель відносно пікових значень 23 червня. Хоча є повідомлення про порушення режиму припинення вогню, інвестори схоже налаштовані на швидке врегулювання конфлікту тож нафта продовжує дешевшати.

Конкуренція між мережами може прискорити падіння цін на АЗС

Нещодавнє різке здорожчання бензину та дизпалива в середньому на 3 грн/л на значною мірою відбулося через зростання цін на глобальних нафтових ринках внаслідок війни між Іраном та Ізраїлем. На тлі падіння нафтових цін експерти очікують, що після стабілізації ситуації на близькому Сході ціни на пальне повернуться на ці ж 3 грн/л. Проте вони розходяться в думках щодо того, як швидко відбудеться це здешевшання.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна найближчими днями пальне українських АЗС може за інерцією продовжувати дорожчати. Але заплановане мережами підвищення цін на цьому тижні, якщо й не буде повністю скасоване, то значно сповільниться. Зараз же мережі АЗС зайняли позицію вичікування і спостерігають за розвитком ситуації на Близькому Сході.

"Але якщо все остаточно затихне і нафта повернеться до значень, які передували війні між Ізраїлем та Іраном, пальне на українських АЗС також повернеться до значень, які були на початку червня. Я думаю це здешевшання займе 2-3 тижні", — каже бізнесмен.

Проте інші експерти переконані, що у разі остаточного закінчення бойових дій варто чекати такого ж різкого падіння цін на пальне, яким було і зростання.

"На українські АЗС не надійшов жоден літр пального з дорогої нафти. Підвищення цін відбулося виключно на очікуваннях з оглядом на ризики. Логічно припустити, що нам варто чекати такого ж різкого падіння, тобто протягом 10 днів", — каже аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.

За його словами, мережі АЗС намагатимуться максимально затягнути зниження цін на пальне, аргументуючи це тим, що їм необхідно розпродати дороге паливо, яке закупили напередодні здешевшання. Але конкуренція значно пришвидшить цей процес.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, погоджується з тим, що за умови остаточного закінчення бойових дій між Іраном та Ізраїлем динаміка падіння цін на паливо буде такою ж різкою, якою була динаміка зростання цін.

"Протягом 7-10 днів після того, як ситуація стабілізується ціни повернуться до тих самих значень, які були до війни. Конкуренція на ринку величезна, тож всі тягнуть ціни вниз як тільки можуть", — каже Куюн.

Внаслідок війни між Ізраїлем та Іраном бензин та дизель на АЗС здорожчали на 3 грн/л

Нагадаємо, за десять днів військових дій між Ізраїлем та Іраном ціна пального в Україні зросла. Вітчизняні АЗС відреагували на стрибок світових котирувань і зростання вартості нафтопродуктів у гуртовому сегменті. Зокрема, ОККО, WOG і державна Ukrnafta синхронно підняли ціни на бензин та дизпаливо на понад 3 грн за літр.

У період з 13 по 23 червня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 3,20 грн за літр (+5,8%). Середня ціна дизпального зросла на 3,14 грн за літр (+6,0%). Скраплений газ здорожчав менш суттєво — на 0,30 грн за літр (+0,9%). Це пояснюється тим, що значна частина газу надходить в Україну морем з Середземноморського регіону, де ціни дуже залежать від котирувань алжирської компанії Sonatrach, котра публікує свій прайс-лист раз на місяць.

До новин про перемир'я між Ізраїлем та Іраном експерти прогнозували, що ціни на бензин та дизель на українських АЗС можуть зрости ще на кілька гривень вже на цьому тижні.