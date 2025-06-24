Ціни на нафту падають, акції зростають: світові ринки реагують на перемир'я між Іраном та Ізраїлем

У вівторок, 24 червня, світові фондові ринки продемонстрували зростання, а долар США продовжив своє падіння. Це відбулося після набрання чинності угоди про припинення вогню, яка поклала край 12-денному конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Водночас ціни на нафту знизилися майже до двотижневого мінімуму, оскільки зменшилися побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Перемир'я на Близькому Сході

Більшість цих подій розгорнулася після того, як пізно в понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню. За кілька годин Трамп підтвердив, що перемир'я набуло чинності, і закликав обидві сторони дотримуватися його умов.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у вівторок заявив, що його країна згодна на припинення вогню з Іраном. За його словами, Ізраїль досяг своїх цілей під час операції з нанесення ударів по Ірану.

Ціни на нафту знижуються після деескалації конфлікту

Ціни на нафту впали більш ніж на 3%, продовживши падіння після зниження на 9% у понеділок. Це сталося після того, як Іран здійснив символічну відповідь по американській базі, яка не призвела до значних пошкоджень, сигналізуючи про завершення ескалації.

Оскільки безпосередня загроза для життєво важливого судноплавного шляху, Ормузької протоки, здавалося б, минула, ф'ючерси на американську нафту впали ще на 3,7% — до $65,96 за барель. Це найнижчий показник з 11 червня, тобто до початку атак Ізраїлю на Іран.

Світові ринки зростають

На тлі зменшення геополітичної напруженості спостерігається зростання ризикових активів по всьому світу. Ф'ючерси на американські індекси демонструють позитивну динаміку: S&P 500 зріс на 0,6%, а Nasdaq — на 0,9%. Європейські ринки також відреагували зростанням: ф'ючерси на EUROSTOXX 50 підскочили на 1,5%, а на FTSE — на 0,4%.

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні спостерігається значне зростання. Найширший індекс акцій MSCI за межами Японії злетів на 2,2%, а японський індекс Nikkei зріс на 1,3%.

Китайські ринки також демонструють позитивну динаміку: індекс "блакитних фішок" зріс на 1,2%, тоді як гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 1,8%.

Валютні ринки також реагують на перемир'я

Новини про припинення вогню спровокували подальше зниження курсу долара, який за ніч впав на 0,5% до 145,43 єни, відійшовши від свого шеститижневого максимуму в 148 єн. Євро також зміцнився, зростаючи на 0,2% до $1,1603 у вівторок, після нічного зростання на 0,5%.

Єна та євро виграли від падіння цін на нафту, оскільки як Європейський Союз, так і Японія значною мірою залежать від імпорту нафти та скрапленого природного газу. На відміну від них, Сполучені Штати є чистим експортером енергоносіїв.

Нагадаємо, 23 червня світові ціни на нафту сягнули найвищих показників з січня. Це різке зростання було викликане занепокоєнням щодо стабільності постачання "чорного золота" на світові ринки після атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану.