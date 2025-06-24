Фрахт на скраплений газ зростає через конфлікт на Близькому Сході

Вартість доставки вантажів скрапленого природного газу (LNG) зросла до найвищого рівня за останні вісім місяців, а доступність суден скоротилася через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними цінового агентства Spark Commodities, атлантичний фрахт для суден з двотактними двигунами, здатними перевозити 174 000 кубічних метрів скрапленого природного газу (СПГ), найпоширенішого типу на ринку, у понеділок оцінювався в 51 750 доларів на день, що є найвищим рівнем з 3 жовтня 2024 року.

Фрахтовий тариф на тихоокеанські перевезення для того ж класу суден також різко зріс, і станом на понеділок становить 36 750 доларів США на день, що є найвищим рівнем з 25 жовтня.

«Це зростання світових тарифів на перевезення СПГ значною мірою пов’язане з обмеженою доступністю суден. Це ще більше посилюється настроями на ринку щодо розвитку ситуації на Близькому Сході, – прокоментував аналітик Spark Commodities Касім Афган.

Він додав, що у лютому тарифи на перевезення СПГ впали до п'ятирічного мінімуму. Однак за останні два тижні стало однаково вигідно постачати СПГ як до Європи, так і до Азії, тому спотові вантажі тепер мають стимул подорожувати до Азії через Мис Доброї Надії, що збільшує середній час рейсу та зменшує кількість суден, доступних для чартеру.

Близько 20% нафтових та газових танкерів проходить через Ормузьку протоку, розташовану між Іраном та Оманом.

Катар, один з найбільших світових експортерів СПГ, відправляє майже всі свої поставки через протоку.

Ізраїльсько-іранський конфлікт викликав побоювання, що Тегеран може закрити Ормузьку протоку. В результаті, судновласники утримуються від фрахтування суден, що зменшує доступність танкерів і підвищує ціни. Вартість страхування танкерів СПГ, що проходять через Ормузьку протоку, також зросла у п'ять разів з початку ізраїльсько-іранського конфлікту.

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану підштовхнули ціни на газ вверх. В Україні зафіксовано різке зростання цін на природний газ на ринку — до понад 31 550 гривень за тисячу кубічних метрів. Це найвищий рівень за понад 2,5 року - з 24 листопада 2022 року.