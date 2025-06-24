Фрахт на сжиженный газ растет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость доставки грузов сжиженного природного газа (LNG) выросла до самого высокого уровня за последние восемь месяцев, а доступность судов сократилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным ценового агентства Spark Commodities, атлантический фрахт для судов с двухтактными двигателями, способными перевозить 174 000 кубических метров сжиженного природного газа (СПГ), самого распространенного типа на рынке, в понедельник оценивался в 51 750 долларов в день, что является самым высоким.

Фрахтовый тариф на тихоокеанские перевозки для того же класса судов также резко возрос, и по состоянию на понедельник составляет 36 750 долларов США в день, что является самым высоким уровнем с 25 октября.

«Этот рост мировых тарифов на перевозку СПГ в значительной степени связан с ограниченной доступностью судов. Это еще больше усугубляется настроениями на рынке развития ситуации на Ближнем Востоке, – прокомментировал аналитик Spark Commodities Касим Афган.

Он добавил, что в феврале тарифы на перевозку СПГ упали до пятилетнего минимума. Однако за последние две недели стало одинаково выгодно поставлять СПГ как в Европу, так и Азию, поэтому спотовые грузы теперь имеют стимул путешествовать в Азию через Мыс Доброй Надежды, что увеличивает среднее время рейса и уменьшает количество судов, доступных для чартера.

Около 20% нефтяных и газовых танкеров проходит через Ормузский пролив, расположенный между Ираном и Оманом.

Катар, один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, отправляет почти все свои поставки через пролив.

Израильско-иранский конфликт вызвал опасения, что Тегеран может закрыть Ормузский пролив.

Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана подтолкнули цены газа вверх. В Украине зафиксирован резкий рост цен на природный газ на рынке — более 31 550 гривен за тысячу кубических метров. Это самый высокий уровень более чем за 2,5 года — с 24 ноября 2022 года.