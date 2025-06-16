Газ в Європі та Україні стрімко подорожчає через удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану підштовхнуть ціни на газ в Європі вверх, а отже, він може подорожчати й в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Ізраїль знищує газову інфраструктуру Ірану

"Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі", — підкреслив Коболєв.

Він пояснив, що іранський газ постачався до Туреччини, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський видобуток газу може зупинитися, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.

"Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати частку більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори", - зауважив колишній очільник "Нафтогазу".

Він не виключає того, що якщо Ізраїль продовжить бити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли більш ніж на 13% на тлі повідомлень про удари Ізраїлю по Ірану. Це стало найвищим стрибком за останні місяці й спричинило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сировини

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 6 червня перевищили позначку в 7 млрд куб. м. Наразі сховища заповнені на 22,6%. Це найнижчий показник за останні 11 років.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу до квітня 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.