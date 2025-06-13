Британська Energean призупинила видобуток газу біля берегів Ізраїлю через ескалацію на Близькому Сході

Британська газовидобувна компанія Energean тимчасово призупинила роботу свого плавучого виробничо-сховища та розвантажувального комплексу (FPSO) на родовищі Каріш, розташованому біля берегів північного Ізраїлю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Причиною стали посилення геополітичної напруги в регіоні після авіаударів Ізраїлю по військових та ядерних об'єктах Ірану в ніч з 12 на 13 червня.

Компанія повідомила, що рішення про зупинку було ухвалене після отримання офіційного припису від Міністерства енергетики та інфраструктури Ізраїлю. Усі операції з видобутку тимчасово припинені, а партнери й клієнти компанії поінформовані про ситуацію. Energean наголосила, що безпека її працівників залишається головним пріоритетом.

Окрім Каріша, напруженість може вплинути й на інші стратегічні родовища Ізраїлю — Левіафан і Тамар, які є ключовими джерелами газу для країни та для експорту в Єгипет.

За даними Argus, видобуток на Левіафані вже зупинено, хоча оператор родовищ — компанія Chevron — утримується від коментарів, обмежившись заявою про дотримання заходів безпеки.

Каріш — менше за Левіафан і Тамар, але також є важливою частиною енергосистеми Ізраїлю. Його FPSO має річну виробничу потужність до 8 млрд м³ газу (близько 775 млн куб. футів на день), і з кінця 2022 року забезпечує постачання ізраїльським виробникам електроенергії та промисловим споживачам за довгостроковими контрактами. За словами речника компанії, ця установка забезпечує «значну» частку загального видобутку Energean.

Компанія продовжує вести активні переговори з владою Ізраїлю та іншими сторонами задля якнайшвидшого, але безпечного відновлення роботи на родовищі Каріш. Терміни запуску наразі не називаються.

На тлі новин про зупинку виробництва акції Energean впали на 6,9%.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан та очікується відповідь Тегерана. Іран, у свою чергу, пригрозив відповіддю, що посилило занепокоєння щодо можливих атак на енергетичну інфраструктуру Ізраїлю.