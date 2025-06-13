Британская Energean приостановила добычу газа у берегов Израиля из-за эскалации на Ближнем Востоке

Британская газодобывающая компания Energean временно приостановила работу своего плавучего производственно-хранилища и разгрузочного комплекса (FPSO) на месторождении Кариш, расположенном у берегов северного Израиля.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Причиной стали усиление геополитического напряжения в регионе после авиаударов Израиля по военным и ядерным объектам Ирана в ночь с 12 на 13 июня.

Компания сообщила, что решение об остановке было принято после получения официального предписания Министерства энергетики и инфраструктуры Израиля. Все операции по добыче временно прекращены, а партнеры и клиенты компании проинформированы о ситуации. Energean отметила, что безопасность ее работников остается главным приоритетом.

Кроме Кариша, напряженность может повлиять и на другие стратегические месторождения Израиля — Левиафан и Тамар, ключевые источники газа для страны и для экспорта в Египет.

По данным Argus, добыча на Левиафане уже остановлена, хотя оператор месторождений – компания Chevron – воздерживается от комментариев, ограничившись заявлением о соблюдении мер безопасности.

Кариш — меньше Левиафана и Тамара, но также является важной частью энергосистемы Израиля. Его FPSO имеет годовую производственную мощность до 8 млрд м³ газа (около 775 млн куб. футов в день), и с конца 2022 года обеспечивает поставки израильским производителям электроэнергии и промышленным потребителям по долгосрочным контрактам. По словам спикера компании, эта установка обеспечивает «значительную» долю общей добычи Energean.

Компания продолжает вести активные переговоры с властями Израиля и другими сторонами для скорейшего, но безопасного возобновления работы на месторождении Кариш. Сроки запуска пока не называются.

На фоне новостей об остановке производства акции Energean упали на 6,9%.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В Израиле объявлено чрезвычайное положение и ожидается ответ Тегерана.