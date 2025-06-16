Газ в Европе и Украине стремительно подорожает из-за ударов Израиля по газовой инфраструктуре Ирана

Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана подтолкнут цены на газ в Европе вверх, следовательно, он может подорожать и в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Израиль уничтожает газовую инфраструктуру Ирана

"Израиль начал уничтожать дронами Иранскую газовую инфраструктуру… для тех, кто думает, что делать с закупками газа на эту зиму: это будет иметь существенное влияние на баланс (а значит и цену в большую сторону) природного газа в Европе", — подчеркнул Коболев.

Он пояснил, что иранский газ поставлялся в Турцию, которая перепродавала его в ЕС, в то время как из-за ударов Израиля иранская добыча газа может остановиться, а заменить российским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти вовсю.

"Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх", — заметил бывший глава "Нафтогаза".

Он не исключает того, что если Израиль продолжит избивать по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран.

Напомним, цены на нефть выросли более чем на 13% на фоне уведомлений об ударах Израиля по Ирану. Это стало самым высоким скачком за последние месяцы и привело к опасениям возможных перебоев в поставке сырья.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 6 июня превысили отметку в 7 млрд куб. м. В настоящее время хранилища заполнены на 22,6%. Это самый низкий показатель за последние 11 лет.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа до апреля 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.