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Нефть в мире подешевела рекордными темпами: когда украинцы увидят новые цены на АЗС
Мировые цены на нефть стабилизировались, поэтому в течение июля рынок ожидает плавного удешевления цен на бензин и дизель. Эксперты, которые опросили Delo.ua, говорят, что эти виды топлива на АЗС начнут дешеветь уже во вторую неделю июля. А вот автогаз может несколько подорожать из-за ожидаемого роста котировок на Средиземноморских хабах.
На прошлой неделе мировые цены на нефть упали наибольшими темпами с марта 2023 года из-за окончания военной эскалации между Израилем и Ираном. Еще одним фактором, обусловившим падение цен на нефть, стало заявление картеля ОПЕК+ об увеличении добычи на 411 тыс. баррелей уже в августе, после аналогичного увеличения в июле. Картель считает, что спрос на сырую нефть в мире будет расти, особенно летом из-за роста мировой экономики.
По состоянию на вечер пятницы 27 июня по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,04 за баррель или на 0,06% до $67,77 за баррель, а августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали $65,52 за баррель. За неделю нефть марок Brent и WTI подешевела на 12%.
Рост котировок в конце недели был обусловлен публикацией правительством США данных, свидетельствовавших о падении запасов сырой нефти параллельно с увеличением активности нефтеперерабатывающих заводов. Также упали запасы газойля (сырье для производства дизельного горючего) на крупном европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен. Кроме того, количество буровых вышек в США, являющихся ранним индикатором уровня добычи, сократилось до 432, что является самым низким показателем с октября 2021 года.
Рынок ждет удешевления бензина и дизеля
По данным консалтинговой компании "Нафторинок" по состоянию на вечер пятницы 27 июня по сравнению с 20 июня средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 3,33 грн/л до 47,18 грн/л. На глобальном рынке котировки на газойль в Лондоне снизились на $10,50/т (–1,5%), остановившись на отметке в $674,50/т (на момент 17:04 по киевскому времени). Курс гривны колеблется: доллар США несколько ослаб — до 41,60 грн (-0,20 грн), в то же время евро прибавило в цене и достиг 48,64 грн (+0,13 грн), по данным Нацбанка.
Оптовые цены на бензин за прошедшую неделю наоборот выросли: по состоянию на вечер пятницы 27 июня, по сравнению с 20 июня, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,8 грн/л до 52,79 грн/л. Но по сравнению со средой 25 июня бензин А-95 в опте подешевел на 56 коп./л.
Котировки бензина 95 в европейских портах увеличились на 0,1-0,6% в четверг, 26 июня. В портах Северо-Западной Европы цена горючего выросла на $4/т, до $704-735/т, а в Средиземноморье — на $1-2 т, до $704-718/т.
На АЗС темпы роста цен на топливо замедлились, учитывая динамику оптовых цен. Большинство операторов удерживали цены на прежнем уровне или незначительно повышали их, в то время как в ряде сетей – Chipo, Solяra, 24/7 – цены снизились. В то же время рост цен на стелах зафиксирован в Shell, AMIC, Marshal, ZOG, Euro5, Ovis, в региональных сетях Черниговской области – Ultra, Vengo, T&T Neft и других.
По состоянию на 27 июня, по сравнению с 20 июня, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1,13 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 1,21 грн/л.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе средняя оптовая цена бензина и дизтоплива может снизиться в пределах 50 коп./л. В то время как цены на АЗС будут оставаться стабильными. А вот в течение месяца цены на АЗС вернутся к уровню, который был в начале июня (снизятся на 3-4 грн/л).
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что на этой неделе рынок будет ожидать окончательной стабилизации цен на глобальных нефтяных рынках.
По его словам, на этой неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться стабильными, а дизель может подешеветь в пределах 50 коп./л. А в течение июля цены снизятся до уровня, предшествовавшего войне между Израилем и Ираном.
Газ будет умеренно дорожать из-за роста цен алжирского поставщика
По данным "Нафторинка" на украинском оптовом рынке пропан-бутана наблюдается снижение цен По состоянию на 27 июня по сравнению с 25 июня средняя цена LPG на условиях доставки снизилась на 607 грн/т до 53 566 грн/т.
Средняя цена автогаза на АЗС на 27 июня по сравнению с 20 июня выросла на 17 коп./л до 34,25 грн/л.
Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный, торгующей автогазом в опте, говорит, что в течение июля ожидает рост цен на пропан-бутан в опте, поскольку котировки алжирской компании Sonatrach (является индикативом цен в Средиземноморском регионе, откуда в Украину поступает значительная часть автогаза) в июле могут вырасти в пределах $40-50/т до $450-480/т. Если учитывать доставку и премию для трейдеров, то в Украине эти котировки будут соответствовать цене 52 500 – 54 тыс. грн/т.
Он отмечает, что в течение июля не ожидает значительного изменения цен на газ на АЗС: сети, торгующие в нижнем ценовом сегменте, могут подорожать в пределах 1 грн/л, но средняя цена газа не поднимется выше 35 грн/л.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на фоне ожиданий рост котировок Sonatrach газ в группе на этой неделе может подорожать в 500-700 гр/тонна, а в течение месяца может вырасти на 2 тыс. грн/тонна. Цены на АЗС на этой неделе будут оставаться преимущественно стабильными, а в течение июля могут вырасти в пределах 1-2 грн/л.. Впрочем, Шубан замечает, что рост может быть сдержан хроническим профицитом топлива на рынке.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтоплитво, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|58,99
|35,99
|WOG
|61,99
|58,99
|35,98
|Socar
|61,99
|58,99
|35,98
|Motto
|58,49
|54,49
|33,49
|БРСМ-Нафта
|54,99
|51,99
|32,79
Данные: приложения сетей АЗС.