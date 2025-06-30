Нефть в мире подешевела рекордными темпами: когда украинцы увидят новые цены на АЗС

Мировые цены на нефть стабилизировались, поэтому в течение июля рынок ожидает плавного удешевления цен на бензин и дизель. Эксперты, которые опросили Delo.ua, говорят, что эти виды топлива на АЗС начнут дешеветь уже во вторую неделю июля. А вот автогаз может несколько подорожать из-за ожидаемого роста котировок на Средиземноморских хабах.

На прошлой неделе мировые цены на нефть упали наибольшими темпами с марта 2023 года из-за окончания военной эскалации между Израилем и Ираном. Еще одним фактором, обусловившим падение цен на нефть, стало заявление картеля ОПЕК+ об увеличении добычи на 411 тыс. баррелей уже в августе, после аналогичного увеличения в июле. Картель считает, что спрос на сырую нефть в мире будет расти, особенно летом из-за роста мировой экономики.

По состоянию на вечер пятницы 27 июня по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,04 за баррель или на 0,06% до $67,77 за баррель, а августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали $65,52 за баррель. За неделю нефть марок Brent и WTI подешевела на 12%.

Рост котировок в конце недели был обусловлен публикацией правительством США данных, свидетельствовавших о падении запасов сырой нефти параллельно с увеличением активности нефтеперерабатывающих заводов. Также упали запасы газойля (сырье для производства дизельного горючего) на крупном европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен. Кроме того, количество буровых вышек в США, являющихся ранним индикатором уровня добычи, сократилось до 432, что является самым низким показателем с октября 2021 года.

Рынок ждет удешевления бензина и дизеля

По данным консалтинговой компании "Нафторинок" по состоянию на вечер пятницы 27 июня по сравнению с 20 июня средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 3,33 грн/л до 47,18 грн/л. На глобальном рынке котировки на газойль в Лондоне снизились на $10,50/т (–1,5%), остановившись на отметке в $674,50/т (на момент 17:04 по киевскому времени). Курс гривны колеблется: доллар США несколько ослаб — до 41,60 грн (-0,20 грн), в то же время евро прибавило в цене и достиг 48,64 грн (+0,13 грн), по данным Нацбанка.

Оптовые цены на бензин за прошедшую неделю наоборот выросли: по состоянию на вечер пятницы 27 июня, по сравнению с 20 июня, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,8 грн/л до 52,79 грн/л. Но по сравнению со средой 25 июня бензин А-95 в опте подешевел на 56 коп./л.

Котировки бензина 95 в европейских портах увеличились на 0,1-0,6% в четверг, 26 июня. В портах Северо-Западной Европы цена горючего выросла на $4/т, до $704-735/т, а в Средиземноморье — на $1-2 т, до $704-718/т.

На АЗС темпы роста цен на топливо замедлились, учитывая динамику оптовых цен. Большинство операторов удерживали цены на прежнем уровне или незначительно повышали их, в то время как в ряде сетей – Chipo, Solяra, 24/7 – цены снизились. В то же время рост цен на стелах зафиксирован в Shell, AMIC, Marshal, ZOG, Euro5, Ovis, в региональных сетях Черниговской области – Ultra, Vengo, T&T Neft и других. По состоянию на 27 июня, по сравнению с 20 июня, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1,13 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 1,21 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе средняя оптовая цена бензина и дизтоплива может снизиться в пределах 50 коп./л. В то время как цены на АЗС будут оставаться стабильными. А вот в течение месяца цены на АЗС вернутся к уровню, который был в начале июня (снизятся на 3-4 грн/л).

Розница будет стабильной, возможно будут какие-то акции в конце недели. Удешевление начнется во вторую неделю июля, тогда цены могут снизиться на 1-1,5 грн/л. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что на этой неделе рынок будет ожидать окончательной стабилизации цен на глобальных нефтяных рынках.

Оптовые цены на бензин продолжают расти, а на дизтопливо наоборот падают. Это свидетельствует о том, что стабилизация цен после кризиса на Ближнем Востоке еще не наступила. Рынок дизтоплива стабилизируется быстрее, потому что это более массовый продукт и там большая конкуренция. А вот рынок бензина сейчас балансирует на грани равновесия, потому что очень велик спрос Сергей Куюн Основатель консалтинговой группы "А-95"

По его словам, на этой неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться стабильными, а дизель может подешеветь в пределах 50 коп./л. А в течение июля цены снизятся до уровня, предшествовавшего войне между Израилем и Ираном.

Газ будет умеренно дорожать из-за роста цен алжирского поставщика

По данным "Нафторинка" на украинском оптовом рынке пропан-бутана наблюдается снижение цен По состоянию на 27 июня по сравнению с 25 июня средняя цена LPG на условиях доставки снизилась на 607 грн/т до 53 566 грн/т.

Средняя цена автогаза на АЗС на 27 июня по сравнению с 20 июня выросла на 17 коп./л до 34,25 грн/л.

Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный, торгующей автогазом в опте, говорит, что в течение июля ожидает рост цен на пропан-бутан в опте, поскольку котировки алжирской компании Sonatrach (является индикативом цен в Средиземноморском регионе, откуда в Украину поступает значительная часть автогаза) в июле могут вырасти в пределах $40-50/т до $450-480/т. Если учитывать доставку и премию для трейдеров, то в Украине эти котировки будут соответствовать цене 52 500 – 54 тыс. грн/т.

Это подорожание будет происходить с определенным временным лагом, потому что в Украину еще заходят партии более дешевого ресурса. Кроме того, украинским трейдерам нужно время, чтобы распродать горючее. Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

Он отмечает, что в течение июля не ожидает значительного изменения цен на газ на АЗС: сети, торгующие в нижнем ценовом сегменте, могут подорожать в пределах 1 грн/л, но средняя цена газа не поднимется выше 35 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на фоне ожиданий рост котировок Sonatrach газ в группе на этой неделе может подорожать в 500-700 гр/тонна, а в течение месяца может вырасти на 2 тыс. грн/тонна. Цены на АЗС на этой неделе будут оставаться преимущественно стабильными, а в течение июля могут вырасти в пределах 1-2 грн/л. . Впрочем, Шубан замечает, что рост может быть сдержан хроническим профицитом топлива на рынке.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтоплитво, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.