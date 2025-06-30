Цены на нефть снижаются из-за ожидаемого роста добычи ОПЕК+

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне уменьшения геополитического напряжения на Ближнем Востоке и ожиданий, что ОПЕК может увеличить добычу в августе. Это повысило прогнозы по предложению на рынке, хотя неопределенность по глобальному спросу сохраняется.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть

В понедельник утром фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 13 центов (0,19%) — до 67,64 доллара за баррель. Это произошло в преддверии завершения августовского контракта. Более активный сентябрьский контракт торговался на уровне 66,62 доллара, что на 18 центов меньше.

В то же время американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 32 цента (0,49%), опустившись до 65,20 доллара за баррель .

На прошлой неделе оба сорта нефти претерпели самое ощутимое недельное снижение с марта 2023 года. Тем не менее, по итогам июня ожидается положительная динамика — второй месяц подряд нефть демонстрирует рост более 5%.

Цены на нефть колеблются

Цены на нефть подверглись резким колебаниям в последние недели из-за геополитических событий, действий стран ОПЕК+ и опасений относительно замедления глобального спроса.

Рост цен начался после начала 12-дневной войны между Израилем и Ираном, стартовавшей 13 июня с атаки Израиля на ядерные объекты Ирана. На фоне эскалации конфликта и авиаударов США цена Brent подскочила выше 80 долларов за баррель. Однако после объявления президентом Дональдом Трампом о прекращении огня рынок быстро среагировал и цены снизились до 67 долларов.

Аналитики отмечают, что геополитическая премия риска, включенная в цену на нефть, уменьшилась после достижения перемирия.

Дополнительное давление на цены оказывают ожидание еще одного повышения добычи ОПЕК+. По словам четырех делегатов альянса, в августе добыча вырастет еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Это будет уже пятое ежемесячное увеличение подряд после старта возобновления добычи в апреле. Следующая встреча ОПЕК запланирована на 6 июля.

Несмотря на это, рынок остается под влиянием негативных ожиданий мирового спроса, особенно со стороны Китая. В июне активность на китайских заводах сокращалась третий месяц подряд, в частности из-за слабого внутреннего спроса и нестабильного экспорта.

Кроме того, в США на прошлой неделе количество работающих нефтяных буровых установок уменьшилось на шесть – до 432, что является самым низким показателем с октября 2021 года, по данным компании Baker Hughes.

Напомним, за дни военных действий между Израилем и Ираном цена горючего в Украине выросла. Отечественные АЗС отреагировали на скачок мировых котировок и рост стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте. В частности, ОККО, WOG и государственная Ukrnafta синхронно подняли цены на бензин и дизтопливо более чем на 3 грн за литр.