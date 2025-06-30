Польський нафтопереробний завод Orlen більше не купуватиме російську нафту: що відомо

Польський нафтофий концерн Orlen не закуповуватиме російську нафту для свого нафтопереробного заводу у Чехії після 30 червня. Компанія імпортує нафту з регіонів Північного моря, Середземномор'я, країн Америки та Африки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Контракт із російською державною нафтогазовою компанією "Роснафта" на постачання нафти на переробний завод "Литвинів" у Чехії став останнім, який зв'язує Orlen із РФ.

"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", - заявив генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара

У квітні Чеська Республіка заявила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти після завершення модернізації пропускної спроможності Трансальпійського трубопроводу (TAL), що йде із заходу.

Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув покласти край своїй частковій залежності від трубопроводу "Дружба", який протягом десятиліть здійснював постачання з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти до країни. Наприкінці минулого року чеський трубопровідний оператор MERO завершив модернізацію TAL, яким нафта з танкерів в італійському порту Трієст транспортується до Німеччини, де вона надходить у трубопровід Інгольштадт-Кралупи-Литвинів (IKL) до Чеської Республіки.

Orlen повідомив, що наразі чеські НПЗ отримують сиру нафту, зокрема з регіонів Північного моря та Середземномор'я, Саудівської Аравії, Південної та Північної Америки, а також Африки.

Що відомо про Orlen?

Польський нафтовий концерн Orlen – концерн, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій. Найбільша компанія Польщі, 27,52% акцій належить державі. Підприємству належать У складі концерну — три НПЗ на території Польщі, три на території Чехії та завод Mažeikių nafta у Литві. Загальна потужність переробки нафти в трьох країнах становить до 28 млн тонн сирої нафти на рік.

Нагадаємо, більшість держав "Великої сімки" (G7) готові знизити стелю цін на російську нафту, навіть якщо американський президент Дональд Трамп не підтримає це рішення.