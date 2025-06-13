Без згоди Трампа: країни G7 готові зменшити стелю на російську нафту до $45 - ЗМІ

Більшість держав “Великої сімки” (G7) готові знизити стелю цін на російську нафту, навіть якщо американський президент Дональд Трамп не підтримає це рішення.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

Позиція країн G7

За словами співрозмовників інформагентства, Європа та Велика Британія готові очолити ініціативу зі зниження цін на російську нафту та діяти в цьому питанні самостійно. Це рішення також підтримують Канада та інші європейські країни G7.

Джерела Reuters підкреслюють: європейці наполягають на спільному рішенні під час зустрічі G7 у Канаді, яка відбудеться 15-17 червня, проте невідомо, що вирішать США.

Також наразі невизначеною залишається і позиція Японії.

"Між європейськими країнами існує бажання знизити стелю цін на нафту до 45 доларів з 60. Є позитивні сигнали з Канади, Британії та, можливо, від японців. Ми будемо використовувати G7, щоб спробувати залучити США", - сказав співрозмовник Reuters.

Крім того, країни ЄС пропонували знизити ціну на російську нафту до $45 доларів за барель у своєму останньому 18-му пакеті санкцій — однак для його ухвалення необхідна одностайність усіх країн блоку. Проти цього рішення виступають Угорщина та Словаччина.

Джерела повідомили Reuters, що згода Вашингтона не є необхідною для зниження граничного рівня ціни на російську нафту через домінування Великої Британії в глобальному страхуванні морських перевезень і вплив ЄС на західний танкерний флот.

Однак США мають вирішальне значення, коли йдеться про платежі за нафту в доларах та банківську систему.

Зеленський просить Трампа знизити ціну на російську нафту вдвічі

Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії його президент США Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель.

Президент України переконаний, що в питанні зниження ціни на російську нафту, США мають діяти спільно з Європою, адже саме від енергетичних доходів залежить економіка Росії.

"І нам потрібно запровадити якомога швидше нові санкції. Ми втратили багато років. Європа та США могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту - 30 доларів. 30 доларів, не більше", - наголосив Зеленський.

Цінова межа на російську нафту

Країни "Великої сімки" (G-7), Австралія та ЄС запровадили з 5 грудня 2022 року обмеження цін на російську нафту під час морських перевезень на рівні $60 за барель - дорожчу нафту перевозити й страхувати заборонено, аналогічний захід для нафтопродуктів набув чинності з 5 лютого 2023 року.

Попри санкції, Росія продовжує експортувати нафту вище цієї межі через так званий "тіньовий флот" – танкери, які не користуються послугами західного страхування. Російська нафта Urals тривалий час торгувалася дорожче $60.

Раніше повідомлялося, що країни G-7 розглядають можливість зниження цінової межі для російської нафти з $60 до $50 за барель

Трамп неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.