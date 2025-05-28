Падіння цін на російську нафту: доходи РФ від експорту досягли дворічного мінімуму

Вартість експорту російської нафти досягла дворічного мінімуму на тлі безперервного падіння цін. Ціни знижуються вже сьомий тиждень поспіль, попри те, що ринок відкинув загрозу посилення цінових обмежень з боку країн G-7.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За даними відстеження танкерів, середній потік російської нафти за чотири тижні до 25 травня становив 3,39 мільйона барелів на день, що лише на 10 000 барелів на день менше, ніж тижнем раніше. Однак загальна вартість цих поставок була найнижчою з квітня 2023 року.

Загальна вартість експорту російської морської сирої нафти демонструє тенденцію до зниження вже понад 13 місяців. З моменту пікового показника близько 1,95 мільярда доларів на тиждень (за 28-денний період до 21 квітня 2024 року) ціна на російську сиру нафту впала на 28%.

Обсяг поставок при цьому зменшився приблизно на 8%. Наразі незрозуміло, наскільки значну роль у цих тенденціях відіграли міжнародні санкції.

Як пише видання, країни G-7 розглядають можливість зниження цінової межі для російської нафти з $60 до $50 за барель, вище якої забороняється використання західних суден чи послуг.

Проте, оскільки наразі нафта марки Urals продається приблизно по $52 за барель, таке обмеження не матиме суттєвого впливу. Навіть у разі зниження, цінова межа може не обмежити потоки через величезний "тіньовий флот" танкерів, який Росія накопичила для транспортування нафти без участі Заходу.

Цінова межа на російську нафту

Країни "Великої сімки", Австралія та ЄС запровадили з 5 грудня 2022 року обмеження цін на російську нафту під час морських перевезень на рівні $60 за барель - дорожчу нафту перевозити й страхувати заборонено, аналогічний захід для нафтопродуктів набув чинності з 5 лютого 2023 року.

Попри санкції, Росія продовжує експортувати нафту вище цієї межі через так званий "тіньовий флот" – танкери, які не користуються послугами західного страхування. Російська нафта Urals тривалий час торгувалася дорожче $60.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти у квітні впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки світові ціни на сиру нафту знизилися на тлі млявого попиту. Минулого місяця РФ заробила $13,2 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що є найнижчим показником із червня 2023 року.