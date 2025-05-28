Падение цен на российскую нефть: доходы РФ от экспорта достигли двухлетнего минимума

Стоимость экспорта российской нефти достигла двухлетнего минимума на фоне непрерывного падения цен. Цены снижаются уже седьмую неделю подряд, несмотря на то, что рынок отверг угрозу ужесточения ценовых ограничений со стороны стран G-7.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным отслеживания танкеров, средний поток российской нефти за четыре недели до 25 мая составил 3,39 миллиона баррелей в день, что всего на 10 000 баррелей в день меньше недели ранее. Однако общая стоимость этих поставок была самой низкой с апреля 2023 года.

Общая стоимость экспорта российской морской сырой нефти демонстрирует тенденцию к понижению уже более 13 месяцев. С момента пикового показателя около 1,95 миллиарда долларов в неделю (за 28-дневный период до 21 апреля 2024 г.) цена на российскую сырую нефть упала на 28%. Объем поставок при этом уменьшился примерно на 8%.

Как пишет издание, страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового предела для российской нефти с $60 до $50 за баррель, выше которой запрещается использование западных судов или услуг.

Однако, поскольку нефть марки Urals продается примерно по $52 за баррель, такое ограничение не будет оказывать существенного влияния. Даже в случае снижения, ценовая граница может не ограничить потоки из-за огромного "теневого флота" танкеров, который Россия накопила для транспортировки нефти без участия Запада.

Ценовая граница на российскую нефть

Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть во время морских перевозок на уровне $60 за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.

Несмотря на санкции, Россия продолжает экспортировать нефть выше этого предела из-за так называемого "теневого флота" – танкеров, не пользующихся услугами западного страхования. Российская нефть Urals долго торговалась дороже $60.

Напомним, доходы России от экспорта нефти в апреле упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку мировые цены на сырую нефть снизились на фоне безжизненного спроса. В прошлом месяце РФ заработала $13,2 млрд на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, что является самым низким показателем с июня 2023 года.