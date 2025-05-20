Украина призвала ЕС снизить предельную цену на российскую нефть до $30 и усилить давление на банки РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник посетил Брюссель, где обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с призывом значительно усилить давление на Россию.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на МИД Украины.

Украинский дипломат поблагодарил за 17-й пакет санкций, который был одобрен 20 мая. Но призвал пойти дальше этого пакета и повысить цену за российскую агрессию, введя ограничение цены на нефть.

"ЕС должен выйти за пределы 17-го пакета санкций против России – предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов США", – заявил Сибига.

Он также отметил необходимость усилить давление на банковскую инфраструктуру России, в том числе Центральный банк РФ.

Глава МИД подчеркнул, что Украина за последние недели доказала, что не является препятствием для мира.

"Путин продолжает эту войну — он стремится к войне. Именно поэтому мы должны усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию", — отметил Сибига.

Санкции ЕС против России

Во вторник, 20 мая, Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 танкеров "теневого флота".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что планируется ввести ограничения против еще 17 физических и 58 юридических лиц, а также заблокировать 189 новых судов, перевозящих российскую нефть, оружие и украденное украинское зерно. Всего под ограничением будут уже 342 судна,

Сейчас Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки начал разработку 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.