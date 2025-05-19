ЕС предложит странам G7 снизить предельную цену на российскую нефть до $50 — Reuters

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил в понедельник, что ЕС намерен предложить странам G7 снизить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю. Этот шаг является частью нового пакета санкций, направленного на усиление давления на Москву.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Домбровскис не назвал конкретную сумму нового предложенного лимита, однако европейские чиновники, следящие за обсуждениями, утверждают, что ЕС выступает за снижение ценового предела до 50 долларов.

"Это то, что мы обратили внимание со стороны Комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и определенного обсуждения", – заявил он.

Ценовая граница на российскую нефть

В страны G7 входят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Европейская комиссия и глава министров финансов еврозоны также принимают участие во встречах министров финансов G7.

Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть во время морских перевозок на уровне $60 за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.

Несмотря на санкции, Россия продолжает экспортировать нефть выше этого предела из-за так называемого "теневого флота" – танкеров, не пользующихся услугами западного страхования. Российская нефть Urals долго торговалась дороже $60.

Напомним, доходы России от экспорта нефти в апреле упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку мировые цены на сырую нефть снизились на фоне вялого спроса.