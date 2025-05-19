ЄС запропонує країнам G7 знизити граничну ціну на російську нафту до $50 - Reuters

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив у понеділок, що ЄС має намір запропонувати країнам G7 знизити граничну ціну на російську нафту, що транспортується морем. Цей крок є частиною нового пакету санкцій, спрямованого на посилення тиску на Москву.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Домбровскіс не назвав конкретну суму нового запропонованого ліміту, проте європейські чиновники, які слідкують за обговореннями, стверджують, що ЄС виступає за зниження цінової межі до 50 доларів.

"Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення", – заявив він.

Цінова межа на російську нафту

До країн G7 входять Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Європейська комісія та голова міністрів фінансів єврозони також беруть участь у зустрічах міністрів фінансів G7.

Країни "Великої сімки", Австралія та ЄС запровадили з 5 грудня 2022 року обмеження цін на російську нафту під час морських перевезень на рівні $60 за барель - дорожчу нафту перевозити й страхувати заборонено, аналогічний захід для нафтопродуктів набув чинності з 5 лютого 2023 року.

Попри санкції, Росія продовжує експортувати нафту вище цієї межі через так званий "тіньовий флот" – танкери, які не користуються послугами західного страхування. Російська нафта Urals тривалий час торгувалася дорожче $60.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти у квітні впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки світові ціни на сиру нафту знизилися на тлі млявого попиту. Минулого місяця РФ заробила $13,2 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що є найнижчим показником із червня 2023 року.