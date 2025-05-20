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Україна закликала ЄС знизити граничну ціну на російську нафту до $30 і посилити тиск на банки РФ

Андрій Сибіга
Сибіга закликає ЄС піти далі 17-го пакету санкцій/МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок відвідав Брюссель, де звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із закликом значно посилити тиск на Росію.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на МЗС України.

Український дипломат подякував за 17-й пакет санкцій, який було схвалено 20 травня. Але закликав піти далі цього пакету та підвищити ціну за російську агресію, запровадивши обмеження ціни на нафту.

"ЄС має вийти за межі 17-го пакета санкцій проти Росії – гранична ціна на російську нафту повинна становити 30 доларів США", – заявив Сибіга.

Він також наголосив на необхідності посилити тиск на банківську інфраструктуру Росії, зокрема на Центральний банк РФ.

Глава МЗС підкреслив, що Україна за останні тижні довела, що не є перешкодою для миру.

"Путін продовжує цю війну – він прагне війни. Саме тому ми маємо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію", – зазначив Сибіга.

Санкції ЄС проти Росії

У вівторок, 20 травня, Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 танкерів "тіньового флоту". 

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що планується запровадити обмеження проти ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб, а також заблокувати 189 нових суден, які перевозять російську нафту, зброю та викрадене українське зерно. Загалом під обмеженням будуть уже 342 судна,

Наразі Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Автор:
Тетяна Бесараб