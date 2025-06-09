"Він мусить це зробити": Зеленський просить Трампа знизити ціну на російську нафту вдвічі

Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії його президент США Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель

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Як пише Delo.ua, про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Зеленський про санкції проти РФ

Президент України переконаний, що в питанні зниження ціни на російську нафту, США мають діяти спільно з Європою, адже саме від енергетичних доходів залежить економіка Росії.

"І нам потрібно запровадити якомога швидше нові санкції. Ми втратили багато років. Європа та США могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту - 30 доларів. 30 доларів, не більше", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що були втрачені роки, а росіяни змогли заробити гроші на війну проти України, продаючи нафту до Китаю, Індії, Бразилії та інших країн.

Також Зеленський прокоментував небажання Трампа посилювати санкції проти Росії.

"Він - лідер Сполучених Штатів Америки. Він мусить це зробити. Ми віримо, що США - лідер цивілізованого світу", - заявив Зеленський.

Цінова межа на російську нафту

Країни "Великої сімки" (G-7), Австралія та ЄС запровадили з 5 грудня 2022 року обмеження цін на російську нафту під час морських перевезень на рівні $60 за барель - дорожчу нафту перевозити й страхувати заборонено, аналогічний захід для нафтопродуктів набув чинності з 5 лютого 2023 року.

Попри санкції, Росія продовжує експортувати нафту вище цієї межі через так званий "тіньовий флот" – танкери, які не користуються послугами західного страхування. Російська нафта Urals тривалий час торгувалася дорожче $60.

Наразі країни G-7 розглядають можливість зниження цінової межі для російської нафти з $60 до $50 за барель

Трамп неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.