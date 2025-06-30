Польский нефтеперерабатывающий завод Orlen больше не будет покупать российскую нефть: что известно

Польский нефтефийный концерн Orlen не будет закупать российскую нефть для своего нефтеперерабатывающего завода в Чехии после 30 июня. Компания импортирует нефть из регионов Северного моря, Средиземноморья, стран Америки и Африки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Контракт с российской государственной нефтегазовой компанией "Роснефть" на поставку нефти на перерабатывающий завод "Литвинов" в Чехии стал последним, связывающим Orlen с РФ.

"Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти", – заявил генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара

В апреле Чешская Республика заявила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения модернизации пропускной способности идущего с запада Трансальпийского трубопровода (TAL).

После вторжения России в Украину чешское правительство стремилось положить конец своей частичной зависимости от трубопровода "Дружба", который в течение десятилетий осуществлял поставки из России и обеспечивал около половины годового импорта нефти в страну. В конце прошлого года чешский трубопроводный оператор MERO завершил модернизацию TAL, по которому нефть с танкеров в итальянском порту Триест транспортируется в Германию, где она поступает в трубопровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (IKL) в Чешскую Республику.

Orlen сообщил, что чешские НПЗ получают сырую нефть, в частности из регионов Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.

Что известно о Orlen?

Польский нефтяной концерн Orlen – концерн, занимающийся нефтепереработкой и дистрибьюцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций. 27,52% акций принадлежит государству. Общая мощность переработки нефти в трех странах составляет до 28 млн тонн сырой нефти в год.

Напомним, большинство государств " Большой семерки " (G7) готовы снизить потолок цен на российскую нефть, даже если американский президент Дональд Трамп не поддержит это решение.