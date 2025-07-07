Ціни на нафту знизилися через збільшення видобутку ОПЕК+

Світові ціни на нафту впали в понеділок після неочікуваного рішення ОПЕК+ збільшити видобуток у серпні більше, ніж прогнозували ринки. Додатковий тиск на ціни чинить невизначеність щодо американських тарифів, що може негативно позначитися на світовому економічному зростанні та, відповідно, на очікуваннях щодо попиту на нафту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 47 центів, або 0,69%, до 67,83 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 0,95 долара, або 1,42%, до 66,05 долара.

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, у суботу домовилися збільшити видобуток на 548 тис. барелів на добу у серпні.

Reuters зазначає, що збільшення видобутку у серпні є стрибком порівняно з щомісячним збільшенням на 411 тис. б/д, схваленим ОПЕК+ на травень, червень та липень, та 138 тис. б/д у квітні.

Це рішення поверне на ринок майже 80% добровільних скорочень видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу, заявлених вісьмома виробниками ОПЕК, повідомили аналітики RBC Capital на чолі з Хелімою Крофт у записці.

Однак, додали вони, фактичне збільшення виробництва поки що виявилося меншим, ніж планувалося, і більша частина поставок надходила з Саудівської Аравії.

Демонструючи впевненість у попиті на нафту, Саудівська Аравія в неділю підвищила серпневу ціну на свою флагманську нафту Arab Light до чотиримісячного максимуму в Азії.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що ОПЕК+ оголосить про остаточне збільшення видобутку на 550 тис. барелів на добу за вересень на наступній зустрічі 3 серпня.

Нафта також опинилася під тиском, оскільки офіційні особи США повідомили про відтермінування тарифів, але не надали подробиць щодо цієї зміни.

Президент Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати наближаються до фіналізації кількох торговельних угод. Протягом найближчих днів США також планують повідомити інші країни про запровадження вищих тарифних ставок, які набудуть чинності 1 серпня. Країни, яких це стосується, отримають офіційне сповіщення про зміни до 9 липня.

У квітні Трамп оголосив про запровадження 10% базової тарифної ставки для більшості країн та вищих "взаємних" ставок, що сягають 50%, з початковим терміном дії цієї середи. Водночас він заявив, що мита можуть коливатися за розміром від можливо, 60% або 70% тарифів до 10% і 20%, що ще більше ускладнює картину.

Перед цим ціни на нафту знизилися на тлі зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході та очікувань, що ОПЕК+ може збільшити видобуток у серпні. Це підвищило прогнози щодо пропозиції на ринку, хоча невизначеність щодо глобального попиту зберігається.