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Доходи РФ від нафти та газу в червні впали на третину: найнижчий показник з 2023 року

газові труби
Доходи РФ від продожу нафти і газу значно знизилися. / Вікіпедія

Доходи Росії від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному вирахуванні до 494,8 млрд рублів (6,29 млрд доларів). Це — найнижчий показник з січня 2023 року. Доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для Кремля і  становлять близько чверті всіх доходів федерального бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Крім зниження на третину у річному обчисленні, виторг у червні також знизився на 3,5% порівняно з травнем. За перше півріччя продаж нафти і газу знизився майже на 17% порівняно з аналогічним періодом у минулому році — до 4,73 трлн рублів.

Скорочення надходжень болісно для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У 2025 році РФ збільшила державні витрати на оборону на чверть —  до 6,3% від валового внутрішнього продукту — найвищого рівня з часів "холодної війни". Цьогоріч витрати на оборону становлять 32% від загальних витрат федерального бюджету Росії.

Спочатку Мінфін країни-агресора планував отримати цього року 10,94 трлн рублів від продажу нафти і газу, проте через падіння цін на "чорне золото" прогноз був знижений до 8,32 трлн рублів.

Доходи російського бюджету від продажу нафти та газу у 2024 році року становили 11,13 трлн рублів.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що більшість держав "Великої сімки" (G7) готові знизити стелю цін на російську нафту до 45 доларів, навіть якщо американський президент Дональд Трамп не підтримає це рішення.

Автор:
Тетяна Ковальчук