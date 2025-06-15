США виступають проти зниження граничної ціни на російську нафту – Вloomberg

Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй позиції щодо граничної ціни на російську нафту, яка нині становить 60 доларів за барель. Незважаючи на заклики Європейського Союзу та Великої Британії знизити цей ліміт до 45 доларів, адміністрація президента Дональда Трампа не демонструє готовності переглядати своє рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg, яке отримало інформацію від джерел, знайомих з ситуацією.

Відомо, що ЄС та Велика Британія просувають ідею жорсткішого цінового обмеження як частину останнього пакету санкцій проти Москви через її агресію проти України. Зниження ліміту, за їхнім задумом, має обмежити надходження Росії від експорту нафти, які мають критичне значення для фінансування війни.

На ринку тим часом спостерігаються суттєві коливання. Ціни на нафту, які раніше трималися нижче чинного ліміту, різко зросли після ударів Ізраїлю по Ірану протягом останньої доби. Ф’ючерси на сиру нафту марки West Texas Intermediate зросли на понад 7% і наблизилися до позначки 73 долари за барель — це найбільше денне зростання з березня 2022 року.

Джерела також повідомляють, що у разі, якщо Сполучені Штати залишаться осторонь, ЄС та Велика Британія можуть самостійно ухвалити рішення про зниження обмеження. Більшість постачань російської нафти здійснюється поблизу європейських вод, тож навіть без участі США цей крок міг би мати обмежений ефект.

Водночас широка узгоджена угода G7 мала б набагато більший вплив, оскільки передбачала б механізми дотримання з боку американської юрисдикції.

Зауважимо, що вартість експорту російської нафти досягла дворічного мінімуму на тлі безперервного падіння цін. Ціни знижуються вже сьомий тиждень поспіль, попри те, що ринок відкинув загрозу посилення цінових обмежень з боку країн G-7.

При цьому, минулого місяця РФ заробила $13,2 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що є найнижчим показником із червня 2023 року.