США выступают против снижения предельной цены на российскую нефть — Вloomberg

Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей позиции по предельной цене на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель. Несмотря на призывы Европейского Союза и Великобритании снизить этот лимит до 45 долларов, администрация президента Дональда Трампа не демонстрирует готовность пересматривать свое решение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg, которая получила информацию от источников, знакомых с ситуацией.

Известно, что ЕС и Великобритания продвигают идею более жесткого ценового ограничения как часть последнего пакета санкций против Москвы из-за ее агрессии против Украины. Снижение лимита, по их замыслу, должно ограничить поступление России от экспорта нефти, имеющих критическое значение для финансирования войны.

На рынке в это время наблюдаются существенные колебания. Цены на нефть, ранее державшиеся ниже действующего лимита, резко выросли после ударов Израиля по Ирану за последние сутки. Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate выросли более чем на 7% и приблизились к отметке 73 доллара за баррель — это самый дневной рост с марта 2022 года.

Источники также сообщают, что в случае, если Соединенные Штаты останутся в стороне, ЕС и Великобритания могут самостоятельно принять решение о снижении ограничения.

В то же время широкое согласованное соглашение G7 оказало бы гораздо большее влияние, поскольку предполагало механизмы соблюдения со стороны американской юрисдикции.

Заметим, что стоимость экспорта российской нефти достигла двухлетнего минимума на фоне непрерывного падения цен. Цены снижаются уже седьмую неделю подряд, несмотря на то, что рынок отверг угрозу ужесточения ценовых ограничений со стороны стран G-7.

При этом в прошлом месяце РФ заработала $13,2 млрд на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, что является самым низким показателем с июня 2023 года.