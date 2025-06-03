Рынок нефти отреагировал на политику Ирана и падение доллара: какие цены

Мировые цены на нефть демонстрируют рост из-за опасений по поводу сбоев в поставках на фоне возможного отказа Ирана от ядерного соглашения с США, что усложнит снятие санкций с страны. Дополнительным фактором поддержки цен стало ослабление доллара.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть

Цены на нефть увеличиваются на фоне геополитического напряжения и ограниченных поставок со стороны ОПЕК+.

Во вторник утром фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 12 центов (0,19%) – до 64,75 доллара за баррель. Нефть WTI прибавила 20 центов (0,32%) и торгуется на уровне 62,72 доллара за баррель, продолжая начавшийся еще в понедельник рост.

Как отмечают аналитики ING, рынок отреагировал на повышение геополитических рисков и ниже ожидаемых объемов увеличения добычи со стороны ОПЕК+. В понедельник оба контракта выросли почти на 3% после новости, что ОПЕК+ с июля нарастит добычу нефти всего на 411 тыс.

Геополитика и финансовые рынки оказывают давление на цены

На фоне геополитической нестабильности и ослабления доллара мировые цены на нефть продолжают расти. Индекс доллара остается вблизи шестинедельного минимума, что делает нефть, номинированную в американской валюте, более доступной для иностранных покупателей.

Аналитики отмечают, что геополитическое напряжение, в том числе угроза срыва ядерного соглашения между США и Ираном, усугубляет опасения по поводу стабильности поставок. В случае провала переговоров могут сохраниться санкции против Ирана, что ограничит экспорт нефти.

Кроме того, ситуацию обостряет масштабный лесной пожар в канадской провинции Альберта. Из-за стихии временно остановлена добыча более 340 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет около 7% национальной добычи.

Эти факторы вместе поддерживают тренд к удорожанию нефти на мировых рынках.

Напомним, в понедельник, 2 июня, цены на нефть подскочили более чем на 1 доллар за баррель. Это произошло после того, как группа производителей ОПЕК+ решила увеличить добычу в июле на такую же величину, как и в предыдущие два месяца.