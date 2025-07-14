Ціни на нафту знову пішли догори: дизель і бензин в Україні можуть здорожчати ще на 2 грн/л

Пік попиту на пальне в Європі та США знову спричинив зростання ціни на нафту еталонної марки Brent до $70, а жорсткий 18 пакет санкцій проти російської нафти , який готує Єврокомісія, може спричинити певне зростання ціни на сировину в ЄС. Опитані Delo.ua експерти очікують здорожчання ціни на бензин та дизель в Україні як в гурті, так і на АЗС вже найближчими тижнями. А от ціна автогазу буде залишатися стабільною, на фоні стабільних цін у Середземномор'ї.

На минулому тижні світові ціни на нафту виросли, через заяви Міжнародної енергетичної агенції, що ситуація на світовому ринку більш напружена ніж здається. В МЕА, вважають, що попри збільшення квот на видобуток ОПЕК+, попит також стрімко зростає, через літній пік споживання з боку транспорту та енергетики у північній півкулі. Зростання видобутку сирої нафти у світі не призводить до зростання запасів, що може свідчити про нестачу нафти на світових ринках.

Хоча попри короткочасну напругу на ринку, в МЕА заявили, що зростання пропозиції в цьому році складе 2,1 млн барелів на добу, що на 300 тис. барелів на добу більше, ніж агенція прогнозувала раніше. Водночас приріст попиту у цьому році зросте всього на 700 тис. барелів на добу, що є найменшим показником з 2009 року.

Крім цього ринок очікує наслідків введення ЄС 18 пакета санкцій, що насамперед має вдарити по нафтових доходах РФ, а російський віцепрем'єр міністр Олександр Новак заявив, що з серпня по вересень Росія планує повністю компенсувати всю нафту, що видобула з перевищенням квот ОПЕК+.

Дизель та бензин дорожчатимуть на очікуваннях санкцій проти російської нафти

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", за минулий тиждень на українському гуртовому ринку дизпалива ціни росли. Станом на вечір п'ятниці 11 липня порівняно з 4 липня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 1,84 грн/л до 49,64 грн/л. Паралельно зі змінами на внутрішньому ринку, на світових біржах 11 липня також спостерігалось підвищення. Зокрема, вартість ф’ючерсів на газойль (Основна сировина для виробництва дизпалива) у Лондоні зросла на $12,00/т (+1,7%) — до $705,90/т.

Разом з цим в "Нафторинку" зазначають, що в п'ятницю намітились передумови до охолодження ринку дизпального. Зокрема через зниження цін в Дунайських портах. Великі партії, що надходили на вихідних і мають надійти на початку цього тижня можуть створити короткостроковий профіцит, що дещо знизило ціни на Півдні країни.

Бензин в гурті за тиждень дещо здешевшав: станом на 11 липня порівняно з 4 липня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 39 коп./л до 53,45 грн/л. Водночас порівняно з середою 9 липня ціни зросли на 31 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах зменшилися на 2,2-3,5% у четвер 10 липня. В портах Північно-Західної Європи напрямками ціна пального знизилася на $26/т, до $713-741/т, а в Середземномор’ї — на $17/т, до $713-723/т.

На АЗС за минулий тиждень ціни залишились переважно незмінними з незначними коливаннями в обидва боки: станом на 11 липня порівняно з 4 липня середня роздрібна ціна дизпалива знизилась на 15 коп./л до 55,73 грн/л, а бензин А-95 на АЗС здорожчав на 7 коп./л до 59,13 грн/л. Мережа АЗС UPG підняла ціну на дизельне пальне на 1 грн/л, до 55,90 грн/л. Також ціна ДП зросла в AMIC та Parallel. Marshal підвищила ціни на весь асортимент рідкого пального в межах 1,00-1,50 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, у найближчі тижні бензин та дизель на українських АЗС може здорожчати в середньому на 2 грн/л. Тоді як на цьому тижні ціни цих видів палива на заправках зростуть на 1 грн/л.

Чинників, що призведуть до цього, за словами бізнесмена кілька. По-перше, світова ціна на еталонну марку Brent повернулася до позначки $70 за барель. По-друге, ЄС готується ввести 18 пакет санкцій, що головним чином спрямований проти російської нафти. Якщо цей пакет дійсно перекриє потік російської нафти до ЄС, логістика постачання цієї сировини до Європи здорожчає, що позначиться і на кінцевій вартості палива, яке Україна постачає саме з ЄС. Ще одним чинником стало обміління Дунаю через спеку, що створило труднощі для логістики нафтопродуктів на південному напрямку.

Зараз в Дунайські порти вже не запливають танкери на 6 тис. тонн, лише 2-3 тис. Це також здорожчує логістику. Разом з цим на ринок дизпального тисне зростання споживання через жнива. Дефіциту поки нема, але ринок вже наблизився до межі Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Ринок газу стабілізувався після турбулентного червня

За даними "Нафторинку", у другій половині минулого тижня середня гуртова ціна скрапленого газу дещо зросла. Станом на 11 липня порівняно з 9 липня середня гуртова ціна LPG виросла на 52 грн/т до 53 512 грн/т, а середня ціна газу на умовах самовивозу підвищилась на 111 грн/т до 51 724 грн/т.

На АЗС ціни на газ на минулому тижні майже не змінились, знизившись в середньому на 4 коп./л до 34,21 грн/л. Ціни на цей вид палива на тому тижні знижували мережі TatOil, Sunoil, Motto, а також VostokGaz.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні ціни будуть переважно стабільними як в гурті, так і на АЗС .

За його словами котирування алжирської компанії Sonatrach, що встановлюють ціни в Середземномор'ї, а значить і на південному напрямку до кінця місяця залишатимуться незмінними. Постачання з Півдня доволі ритмічне і передумов для росту цін немає. Разом щодо ціни газу, що надходить в країну через західний кордон також немає значних коливань.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.