Відповідь на активізацію атак: ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії за останні три роки

Європейський Союз готується запровадити найжорсткіші санкції проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нові обмеження вдарять по нафтових доходах РФ, фінансових структурах та посередниках у третіх країнах.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє телеканал TF1.

За його словами, після озвученої президентом США Дональдом Трампом пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку підтримала Україна, кількість російських ударів по українських містах зросла в п’ять разів.

Барро розповів, що новий пакет антиросійських санкцій готується за ініціативи Франції та в координації з американськими сенаторами.

"Це не може тривати далі, це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну", - наголосив очільник МЗС Франції.

Він уточнив, що новий санкційний пакет буде спрямований не лише на енергетичний сектор, зокрема доходи від експорту нафти, а й зачепить міжнародні фінансові операції.

Зокрема, йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Саме через це, за словами Барро, Путін зберігає здатність вести війну попри зростаючий міжнародний тиск.

Також Барро звернув увагу на зміну характеру дій Росії на фронті. За його словами, Москва не демонструє істотного просування на полі бою й натомість здійснює масовані обстріли цивільної інфраструктури.

"Це призводить до численних жертв серед мирного населення. Це має припинитися", - резюмував французький міністр.

Нагадаємо, в кінці червня лідери країн Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження всіх чинних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Водночас згоди щодо схвалення нового, 18-го пакета санкцій, досі немає.

Попри послідовну позицію більшості країн ЄС щодо посилення тиску на Росію, затримка з ухваленням чергового пакету санкцій підкреслює внутрішні суперечності в блоці, пов’язані з енергетичними ризиками та економічною залежністю окремих країн від російських ресурсів. Наразі Словаччина заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій, так як не хоче відмовлятися від російського газу.