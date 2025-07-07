Проводили мільярди доларів: Зеленський підписав санкції, які б'ють по криптовалютних схемах РФ

Президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет, спрямований проти російських фінансових схем, зокрема криптовалютних.

Про це пише Delo.ua з посиланням на указ №465/2025, який оприлюднено на сайті президента.

Чому введені санкції

"Підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, санкції ініційовані Національним банком України та узгоджені з міжнародними партнерами. У списку – 60 юридичних і 73 фізичні особи, всі — громадяни РФ або пов’язані з російською військовою інфраструктурою.

"Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що РФ дедалі активніше переходить на криптовалютні розрахунки через обмеження в традиційній банківській системі. Нові санкції мають ускладнити фінансування війни.

"Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", - пояснив глава держави.

Він також анонсував нові рішення, які стосуватимуться синхронізації українських санкцій з усіма європейськими пакетами обмежень проти Росії.

Хто у санкційному списку

Серед тих, хто потрапив під санкції, — молдовський олігарх Ілан Шор з громадянством Росії, який заснував криптовалютний токен A7A5, щоб допомогти Росії обходити санкції. За допомогою нього він за чотири місяці перемістив близько $9,3 мільярда.

Як розповів радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у санкційний перелік потрапили:

19 з підсанкційних компаній є найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту

17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США.

19 компаній фінансової інфраструктури РФ: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах.

5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій.

5 компаній, що не є резидентами РФ допомагають РФ обходити санкції, частина з них під санкціями США:

Tokentrust holdings limited(Кіпр) — під санкціями США з 25.03.2024;

Ексмо РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій:

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підписав указ про санкції проти 87 осіб і компаній, пов’язаних із постачанням комплектувальних для дронів-камікадзе та обладнання для російського ВПК. Серед них – громадяни РФ і компанії з Росії та Китаю.