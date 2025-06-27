Україна ввела санкції проти 87 осіб і компаній, пов’язаних із виробництвом дронів

Президент України підписав указ про санкції проти 87 осіб і компаній, пов’язаних із постачанням комплектувальних для дронів-камікадзе та обладнання для російського ВПК. Серед них – громадяни РФ і компанії з Росії та Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Що відомо про санкції

Президент запровадив санкції проти постачальників компонентів для "шахедів", а також станків з виробництва чипів.

Обмеження стосуються 87 суб'єктів, серед яких 52 - громадяни росії та 35 компаній (34 з Росії і 1 з Китаю).

Санкції торкнулися підприємств і осіб, які співпрацюють із російською Єлабугою, постачаючи компоненти, обладнання та матеріали для виробництва дронів-камікадзе, а також обладнання для російського ВПК.

Нагадаємо, 20 червня Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке запроваджує санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. Зокрема, обмеження стосуються тих, хто причетний до розробки й виробництва російських безпілотників, а також тих, хто допомагає обходити вже накладені санкції.