- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна ввела санкції проти 87 осіб і компаній, пов’язаних із виробництвом дронів
Президент України підписав указ про санкції проти 87 осіб і компаній, пов’язаних із постачанням комплектувальних для дронів-камікадзе та обладнання для російського ВПК. Серед них – громадяни РФ і компанії з Росії та Китаю.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Що відомо про санкції
Президент запровадив санкції проти постачальників компонентів для "шахедів", а також станків з виробництва чипів.
Обмеження стосуються 87 суб'єктів, серед яких 52 - громадяни росії та 35 компаній (34 з Росії і 1 з Китаю).
Санкції торкнулися підприємств і осіб, які співпрацюють із російською Єлабугою, постачаючи компоненти, обладнання та матеріали для виробництва дронів-камікадзе, а також обладнання для російського ВПК.
Нагадаємо, 20 червня Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке запроваджує санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. Зокрема, обмеження стосуються тих, хто причетний до розробки й виробництва російських безпілотників, а також тих, хто допомагає обходити вже накладені санкції.