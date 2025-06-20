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Україна ввела санкції проти 111 фізосіб і компаній, серед них – причетні до виробництва російських дронів

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке запроваджує санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. Зокрема, обмеження стосуються тих, хто причетний до розробки й виробництва російських безпілотників, а також тих, хто допомагає обходити вже накладені санкції.

Як пише Delo.ua, відповідний указ №415/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, під санкції попали:

  • розробники та виробники БпЛА, типу "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем;
  • постачальники для ТОВ "Алабуга Машинері";
  • особи та компанії, що імпортують та постачають комплектуючі підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль".
  • учасники схем обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Згідно із додатком до указу застосовуються, зокрема, такі обмеження, як блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Відповідні санкції набирають чинності у день публікації указу — 20 червня 2025 року.

Раніше Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, блогера Мирослава Олешка, політолога Костянтина Бондаренка та інших осіб.

Автор:
Тетяна Бесараб