Табір "Артек" і росіяни: Зеленський ввів у дію санкції проти причетних до викрадення та "перевиховання" українських дітей

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про нові санкції проти російських чиновників та організацій, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на указ Зеленського від 10 червня.

Хто у санкційному списку

Під обмеження потрапили 46 фізичних осіб. Серед них Сергій Гаврильчук — директор "Регіонального центру з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання" в окупованому Криму, начальник регіонального штабу "Юнармії".

Також під санкції потрапили Роман Альохін, відомий як російський воєнкор, та Ірина Агєєва — уповноважена з прав дитини в Калузькій області РФ.

У санкційний список внесли начальника управління президента РФ з громадських проєктів Сергія Новікова і депутата Палати представників Білорусі Дмитра Шевцова.

Під санкціями опинились девʼять юросіб, серед яких:

міжнародний дитячий центр "Артек" (перебуває під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму);

загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді "Рух перших" та його херсонський осередок;

центр гуманітарних і культурних ініціатив "Світанок";

так званий Мелітопольський державний університет;

російське товариство "Знання";

"Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя"

Причетні до викрадення українських дітей

Як уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до викрадення українських дітей.

До цього списку увійшли колаборанти, російські посадовці, організатори примусового "перевиховання" та мілітаризованих дитячих рухів на кшталт "Юнармії", а також установи, де українських дітей намагалися перетворити на "слухняних солдатів російського режиму".

"Це ті, хто руками Кремля краде у дітей їхнє право на сім’ю, свободу та національну ідентичність. Держава протидіє цим злочинам не лише дипломатично, але й через санкційні механізми", - підкреслив Єрмак.

Раніше Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, блогера Мирослава Олешка, політолога Костянтина Бондаренка та інших осіб.