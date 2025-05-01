Зеленський ввів санкції проти Олексія Арестовича і низки осіб: деталі

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про введення персональних санкцій проти колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, блогера Мирослава Олешка, політолога Костянтина Бондаренка та інших осіб.

Про це йдеться в указах №267/2025, №268/2025, №269/2025, які опубліковані на сайті Офісу президента.

Загалом до списку потрапили 76 людей та 81 компанія.

Накладені санкції передбачають:

позбавлення державних нагород України й інших форм відзначення;

блокування активів та повне припинення торговельних операцій;

припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборону поширення медіа на території України;

припинення дії або зупинку ліцензій та інших дозволів, одержання чи наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборону участі у приватизації й оренді державного майна;

заборону користування радіочастотним спектром України та інше.

Санкції проти Олексія Арестовича й Мирослава Олешка введені терміном на 10 років.

Також санкції таким самим терміном введено стосовно відомого українського політолога Костянтина Бондаренка, журналістів Дмитра Васильця та Олександра Семченка, російського пропагандиста Станіслава Бернвальда.

Санкції ввели ще проти низки фізичних та юридичних осіб, зокрема сина колишнього прем’єр-міністра Миколи Назарова, Олексія, російської журналістки Анастасії Кошеварової, соціолога Олександра Скубченка, головного виконавчого директора "Росатома" Олексія Ліхачова.

Серед юросіб під санкції потрапили "Новолипецький металургійний комбінат", "Стойленський гірничозбагачувальний комбінат", група "Новатек" разом із дочірніми компаніями у Швейцарії та Сінгапурі та компанії у сфері СПГ.

Де зараз Арестович

До січня 2023 року Олексій Арестович був позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Його звільнили після того, як в інтерв’ю з Марком Фейгіним він висловив гіпотезу, нібито смертельні руйнування будинку у Дніпрі під час ракетної атаки російських військ 14 січня 2023 року сталися через збиття ракети окупантів силами ППО України. Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни-терориста РФ за смерть цивільних людей.

Наразі Арестович живе у Нью-Йорку. ЗМІ повідомляли, що Арестович виїхав за кордон завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У відомстві заперечили інформацію журналістів, а прикордонники відмовляються надавати інформацію, як Арестович зміг виїхати.

Нагадаємо, 18 квітня Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, серед яких російські діячі культури, які виправдовують війну Росії проти України та особи і компанії, причетні до російської ракетної програми.