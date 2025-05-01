Зеленский ввел санкции против Алексея Арестовича и ряда лиц: детали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, блогера Мирослава Олешко, политолога Константина Бондаренко и других лиц.

Об этом говорится в указах №267/2025, №268/2025, №269/2025, которые опубликованы на сайте Офиса президента.

Всего в список попали 76 человек и 81 компания.

Наложенные санкции предусматривают:

лишение государственных наград Украины;

блокирование активов и полное прекращение торговых сделок;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрещение распространения медиа на территории Украины;

прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;

запрещение пользования радиочастотным спектром Украины и другое.

Санкции против Алексея Арестовича и Мирослава Олешко введены сроком на 10 лет.

Также санкции таким же сроком введены в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, журналистов Дмитрия Васильца и Александра Семченко, российского пропагандиста Станислава Бернвальда.

Санкции ввели еще против ряда физических и юридических лиц, в частности, сына бывшего премьер-министра Николая Назарова, Алексея, российской журналистки Анастасии Кошеваровой, социолога Александра Скубченко, главного исполнительного директора "Росатома" Алексея Лихачева.

Среди юрлиц под санкции попали "Новолипецкий металлургический комбинат", "Стойленский горнообогатительный комбинат", группа "Новатек" вместе с дочерними компаниями в Швейцарии и Сингапуре и компании в сфере СПГ.

Где сейчас Арестович

До января 2023 Алексей Арестович был внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Его уволили после того, как в интервью с Марком Фейгиным он высказал гипотезу, что якобы смертельные разрушения дома в Днепре во время ракетной атаки российских войск 14 января 2023 года произошли из-за сбития ракеты оккупантов силами ПВО Украины. Эти слова сразу начали распространять российские пропагандисты, пытаясь снять вину с страны-террориста РФ за смерть гражданских людей.

В настоящее время Арестович живет в Нью-Йорке. СМИ сообщали, что Арестович уехал за границу благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве отрицали информацию журналистов, а пограничники отказываются предоставлять информацию, как Арестович смог уехать.

Напомним, 18 апреля Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, оправдывающие войну России против Украины и лица и компании, причастны к российской ракетной программе.