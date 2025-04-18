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Shaman, Розенбаум, Джигурда: Зеленский ввел санкции против российских звезд, поддерживающих войну

Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ввел санкции против российских селебритов / Офис президента

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, оправдывающие войну России против Украины и лица и компании, причастные к российской ракетной программе.

Соответствующие указы №246 и №247 были опубликованы на сайте президента.

К обоим документам прилагаются решения СНБО, в которых есть перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции.

Указ №246 предусматривает введение санкций против 20 человек, среди которых актриса Ирина Апексимова, актер Виталий Гогунский, актер и исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), кинорежиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, актер Евгений Миронов, актер Александр Панкратов- Расторгуев и Александр Розенбаум, Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).

Указ №247 предусматривает введение санкции против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.

Согласно приложению к указу, среди примененных санкций — блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала, остановка финансовых обязательств и запрещение распространения медиа на территории Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции против бывшего главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего народного депутата Сергея Клюева, предпринимателя Виктора Полищука и бывшей владелицы IBOX банка Алены Шевцовой.

Автор:
Татьяна Бессараб