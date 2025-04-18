Shaman, Розенбаум, Джигурда: Зеленський запровадив санкції проти російських зірок, які підтримують війну

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, серед яких російські діячі культури, які виправдовують війну Росії проти України та особи і компанії, причетні до російської ракетної програми.

Відповідні укази №246 та №247 були опубліковані на сайті президента.

До обох документів додаються рішення РНБО, в яких є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції.

Указ №246 передбачає запровадження санкцій проти 20 осіб, серед яких актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор і виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, актор Олександр Панкратов-Чорний, артист балету Сергій Полунін, виконавці Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).

Указ №247 передбачає запровадження санкції проти 60 юридичних та 39 фізичних осіб, які причетні до виробництва російських ракет. Серед компаній, які потрапили під санкції є й такі, що зареєстровані у Китаї.

Згідно з додатком до указу, серед застосованих санкцій - блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу, зупинення фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Раніше Зеленський ввів у дію санкції проти колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього народного депутата Сергія Клюєва, підприємця Віктора Поліщука та колишньої власниці IBOX банку Альони Шевцової.