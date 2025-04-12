Зеленський ввів у дію санкції проти Арбузова, Клюєва та бізнесмена Поліщука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №231/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 квітня 2025 року щодо запровадження персональних санкцій проти низки осіб, пов’язаних із колишньою владою та бізнесом.

Про це повідомляється на сайті президента.

Санкції запроваджені проти колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього народного депутата Сергія Клюєва, підприємця Віктора Поліщука та колишньої власниці IBOX банку Альони Шевцової.

Сергій Арбузов, який у 2010–2013 роках очолював НБУ, а в період Євромайдану тимчасово виконував обов’язки прем’єр-міністра, з 2014 року перебуває в розшуку МВС України та переховується за кордоном. Сергій Клюєв – брат ексглави Адміністрації президента Андрія Клюєва, також у минулому активно займався політичною та підприємницькою діяльністю.

Віктор Поліщук відомий як власник торговельних мереж "Ельдорадо" і "Технополіс", а також бізнес-центру "Гулівер" у Києві та банку "Михайлівський". У минулому його пов’язували з оборудками у банківській сфері.

Альона Шевцова, колишня власниця IBOX банку та фінансової компанії "Лео", наразі переховується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Санкції, як очікується, включатимуть блокування активів, обмеження фінансових операцій та інші економічні обмеження, передбачені українським законодавством.

Вчора Зеленський ввів у дію нові санкції проти пропагандистів та "тіньового флоту" РФ. Санкції стосуються 18 юридичних та 130 фізосіб.