Зеленский ввел санкции против Арбузова, Клюева и бизнесмена Полищука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №231/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 апреля 2025 г. о введении персональных санкций против ряда лиц, связанных с бывшей властью и бизнесом.

Об этом сообщается на сайте президента.

Санкции введены против бывшего главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего народного депутата Сергея Клюева, предпринимателя Виктора Полищука и бывшей владелицы IBOX банка Алены Шевцовой.

Сергей Арбузов, который в 2010–2013 годах возглавлял НБУ, а в период Евромайдана временно исполнял обязанности премьер-министра, с 2014 года находится в розыске МВД Украины и скрывается за границей. Сергей Клюев – брат эксглавы Администрации президента Андрея Клюева, также в прошлом активно занимался политической и предпринимательской деятельностью.

Виктор Полищук известен как владелец торговых сетей "Эльдорадо" и "Технополис", а также бизнес-центра "Гулливер" в Киеве и банке "Михайловский". В прошлом его связывали с сделками в банковской сфере.

Алена Шевцова, бывшая владелица IBOX банка и финансовой компании "Лео", сейчас скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

Санкции, как ожидается, будут включать блокировку активов, ограничение финансовых операций и другие экономические ограничения, предусмотренные украинским законодательством.

Зеленский ввел в действие новые санкции против пропагандистов и "теневого флота" РФ. Санкции касаются 18 юридических и 130 физлиц.