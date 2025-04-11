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Зеленский ввел в действие новые санкции против пропагандистов и "теневого флота" РФ

Зеленский
Зеленский ввел в действие новые санкции/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №229/2025 и №230/2025, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 апреля 2025 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Документы обнародованы на официальном сайте главы государства.

Согласно указу №229/2025, санкции введены против 59 физических лиц, среди которых граждане Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Как пишет "Радио свобода, среди них — пропагандисты, блоггеры, бывшие госслужащие, бизнесмены, медийщики и лица, которые, по мнению СНБО, распространяют пророссийские месседжи или поддерживают агрессию РФ против Украины.

Против них применена блокировка активов, запрет на въезд, транзит, участие в приватизации, распространение медиа, передача технологий и другие ограничения на 10 лет.

Указ №230/2025 предусматривает ограничение в отношении 18 юридических лиц и 71 физического лица. В санкционных списках — российские медиа, занимающиеся распространением дезинформации, а также ряд публичных лиц, способствующих военной пропаганде.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на распространение медиа в Украине, прекращение торговых операций, доступ к частотам и сетям, участие в госзакупках и т.п. – сроком на 10 лет.

В ближайшее время ожидается новый пакет санкций, направленный против функционеров, способствующих агрессии РФ.

"Готовится и еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ – в скором времени", — заявил Зеленский.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указы   №67/2025   да   №68/2025, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против лиц, причастных к нарушениям международного права и разграблению украинских ресурсов.

Автор:
Татьяна Гойденко