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Финляндия даст почти 940 млн грн на новые электростанции в двух областях Украины

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Минэнерго

Кабинет министров Украины по инициативе Министерства энергетики определил механизм использования почти 939 млн грн из финско-украинского инвестиционного фонда. Эти средства будут направлены компании "Укрнафта" для развития распределенной энергогенерации во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

На что потратят кредитные средства

Речь идет о кредитных ресурсах, привлеченных в государственный бюджет в рамках Рамочного соглашения между правительствами Украины и Финляндии, подписанного в ноябре 2024 года.

Этот документ создал правовую основу для реализации проектов по восстановлению и укреплению украинской инфраструктуры.

Выделенное финансирование позволит "Укрнафте" приступить к реализации четырех проектов по установке газопоршневых электростанций во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Привлеченные средства компания использует для закупки электростанций и вспомогательного оборудования, а также выполнения монтажных работ, тестирования и ввода объектов в эксплуатацию.

Как это повлияет на энергосистему

Запуск новых установок придаст украинской энергосистеме около 60 МВт дополнительной мощности.

Это позволит нарастить объемы собственной децентрализованной генерации, повысить надежность электроснабжения в западных регионах и укрепить общую энергетическую безопасность государства.

Напомним, в мае во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо было подписано рамочное соглашение между "Укрнафтой" и финской компанией Wärtsilä по поставке комплектного оборудования для газопоршневых установок. Проект реализуется совместно с Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) и предусматривает поэтапное развертывание газопоршневой распределенной генерации в Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб

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