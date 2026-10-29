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Фінляндія дасть майже 940 млн грн на нові електростанції у двох областях України

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Міненерго

Кабінет міністрів України за ініціативою Міністерства енергетики визначив механізм використання майже 939 млн грн з Фінсько-українського інвестиційного фонду. Ці кошти спрямують компанії “Укрнафта” для розбудови розподіленої енергогенерації у Львівській та Івано-Франківській областях.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

На що витратять кредитні кошти

Йдеться про кредитні ресурси, залучені до державного бюджету в межах Рамкової угоди між урядами України та Фінляндії, підписаної у листопаді 2024 року. Цей документ створив правову основу для реалізації проєктів із відбудови та зміцнення української інфраструктури.

Виділене фінансування дозволить "Укрнафті" розпочати реалізацію чотирьох проєктів зі встановлення газопоршневих електростанцій у Львівській та Івано-Франківській областях.

Залучені кошти компанія використає для закупівлі електростанцій і допоміжного обладнання, а також для виконання монтажних робіт, тестування та введення об’єктів в експлуатацію.

Як це вплине на енергосистему

Запуск нових установок додасть українській енергосистемі близько 60 МВт додаткової потужності.

Це дозволить наростити обсяги власної децентралізованої генерації, підвищити надійність електропостачання в західних регіонах і зміцнити загальну енергетичну безпеку держави.

Нагадаємо, в травні під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду між "Укрнафтою" та фінською компанією Wärtsilä щодо постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Проєкт реалізується спільно з Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та передбачає поетапне розгортання газопоршневої розподіленої генерації в Україні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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