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Фінляндія дасть майже 940 млн грн на нові електростанції у двох областях України
Кабінет міністрів України за ініціативою Міністерства енергетики визначив механізм використання майже 939 млн грн з Фінсько-українського інвестиційного фонду. Ці кошти спрямують компанії “Укрнафта” для розбудови розподіленої енергогенерації у Львівській та Івано-Франківській областях.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.
На що витратять кредитні кошти
Йдеться про кредитні ресурси, залучені до державного бюджету в межах Рамкової угоди між урядами України та Фінляндії, підписаної у листопаді 2024 року. Цей документ створив правову основу для реалізації проєктів із відбудови та зміцнення української інфраструктури.
Виділене фінансування дозволить "Укрнафті" розпочати реалізацію чотирьох проєктів зі встановлення газопоршневих електростанцій у Львівській та Івано-Франківській областях.
Залучені кошти компанія використає для закупівлі електростанцій і допоміжного обладнання, а також для виконання монтажних робіт, тестування та введення об’єктів в експлуатацію.
Як це вплине на енергосистему
Запуск нових установок додасть українській енергосистемі близько 60 МВт додаткової потужності.
Це дозволить наростити обсяги власної децентралізованої генерації, підвищити надійність електропостачання в західних регіонах і зміцнити загальну енергетичну безпеку держави.
Нагадаємо, в травні під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду між "Укрнафтою" та фінською компанією Wärtsilä щодо постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Проєкт реалізується спільно з Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та передбачає поетапне розгортання газопоршневої розподіленої генерації в Україні.