"Збіг" вместо такси: в Киеве запустили Telegram-бот для поиска попутчиков

В Киеве заработал сервис совместных поездок "Збіг", который помогает водителям и пассажирам находить друг друга по схожим маршрутам. Платформа работает в формате Telegram-бота, не взимает комиссию и позволяет договориться о бесплатной поездке или оплате непосредственно водителю.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.

Идею создания платформы команда разработчиков связывает со сложностями передвижения по городу во время воздушных тревог, непогоды и пробок, когда стоимость такси может существенно расти.

По словам основателя, толчком стала ситуация, когда стоимость поездки в такси достигла 900 грн. В то же время по дорогам двигались автомобили со свободными местами, следовавшими в том же направлении.

Как работает сервис "Збіг"

Проект создала команда из четырех киевских IT-специалистов во внерабочее время. Участники распределили между собой задачи по разработке, аналитике, безопасности, дизайну и поддержке пользователей. Искусственный интеллект использовали в качестве вспомогательного инструмента, тогда как архитектуру и логику сервиса разрабатывала сама команда.

Для использования сервису не нужно устанавливать отдельное приложение - достаточно воспользоваться Telegram-ботом.

Водитель публикует маршрут, время поездки и количество свободных мест в машине. Пассажир отмечает, куда ему нужно добраться, и получает предложения от водителей, по дороге.

Платформа рассчитывает маршруты по реальной дорожной сети, а не по прямому расстоянию. Водитель может сам определить, на сколько минут готов уклониться от своего пути: на ноль, три, пять или десять минут.

Среди других возможностей – публикация регулярных маршрутов, интерактивная карта автомобилей, поиск водителя для срочной поездки и внутренний чат. После выбора подходящего варианта пассажир нажимает кнопку бронирования места.

Сколько стоят поездки

По умолчанию поездки через "Збіг" бесплатны. В то же время, водитель может выбрать формат оплаты "по договоренности" - от 50 грн.

В таком случае пассажир передает деньги непосредственно водителю, а сервис не удерживает комиссию. По окончании поездки ее участники могут оставить отзывы, на основе которых формируется рейтинг пользователей.

Таким образом, платформа не работает как традиционная служба такси: она помогает найти человека, уже планирующего ехать в нужном направлении и имеющего свободные места в автомобиле.

Какие меры безопасности предусмотрели разработчики

По словам соучредителя, команда закладывала механизмы безопасности еще на этапе разработки платформы.

Регистрация осуществляется через аккаунт Telegram с подтвержденным номером телефона. Контактные данные водителя и номер автомобиля открываются пассажиру после подтверждения поездки.

В сервисе предусмотрены кнопка SOS, быстрый вызов полиции или экстренных служб по номерам 102 и 112 и возможность поделиться маршрутом с близкими. Система отзывов скрывает оценки участников друг от друга до завершения взаимной оценки, а поздние отмены отображаются в профилях.

Для уменьшения рисков мошенничества разработчики запретили предоплату. Также предусмотрено сокрытие платежных реквизитов для подтверждения поездки и блокирования ссылок на платежные сборы.

Во время воздушных тревог сервис показывает инструкции по безопасности, а в комендантское время часть его функций автоматически выключается.

Владислав также отметил, что команда тестирует инфраструктуру на возможные уязвимости. По его словам, трафик шифруется, защита от DDoS-атак обеспечивает Cloudflare, а количество запросов ограничено для противодействия массовому сбору данных.

Сколько пользователей уже присоединились к "Збігу"

По данным, приведенным разработчиками в разговоре, менее чем через двое суток после запуска сервис открыли более 920 пользователей.

На тот момент в системе зарегистрировались 141 пассажир, из которых 121 подтвердил номер телефона и 24 водителя с добавленными автомобилями.

За этот период водители опубликовали 81 поездку. Пассажиры создали 157 заявок на определенное время и еще 59 срочных запросов на поездку. В общей сложности сервис зафиксировал 42 бронирования, а восемь поездок уже состоялись.

Пока команда сосредоточена на привлечении новых водителей, в том числе тех, кто регулярно ездит между левым и правым берегами Киева.

Какие функции планируют добавить

Среди ближайших обновлений – выбор маршрута и встроенный навигатор для водителей, возможность добавлять выбранных водителей и расчет времени прибытия с учетом пробок.

Расширение сервиса в другие города Украины разработчики рассматривают после того, как платформа полноценно заработает в столице.

Напомним, Министерство инфраструктуры и Министерство экономики подписали меморандум с ведущими цифровыми платформами перевозок Bolt, Uklon, Uber и OPTI. Максимальная прибавка к тарифу во время тревог и сбоев транспорта не превысит 75%.