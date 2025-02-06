Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" РФ и похитителей культурного наследия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №67/2025 и №68/2025 , которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против лиц, причастных к нарушениям международного права и разграблению украинских ресурсов.

Об этом идет речь на сайте ОП.

Под ограничения попали 57 капитанов "теневого флота" России, занимающихся незаконными морскими перевозками, в том числе транспортировкой российской санкционной нефти. В их числе 56 граждан РФ и один гражданин Ирана.

В санкционный список вошли капитаны танкеров, находящихся под санкциями США, Великобритании и ЕС, в частности: Николай Цома (танкер Liberty), Григорий Мотайленко (Bolero), Александр Юрпалов (Cassiopeia), Александр Филькин (Callisto), Евгений Безруков (Moti), Игорь Мохур (Moti), Игорь Мохур (Moti), Игорь Морух (Moti), Игорь Морулен (Moti), Dj.

Часть этих судов работает на подсанкционную российскую государственную компанию "Совкомфлот", а некоторые руководствуются оффшорными структурами, включая Гонконг и ОАЭ.

Второй указ президента вводит санкции против 55 человек и трех незаконно зарегистрированных на оккупированных территориях музеев, причастных к разграблению культурного наследия Украины. В списке фигурируют высокопоставленные должностные лица российского Минкульта, музейные руководители и археологи, участвовавшие в незаконных раскопках в Крыму.

В частности, под санкции попали: первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обривалин, заместитель министра Владимир Осинцев, председатель Департамента государственного охраны культурного наследия Минкульта РФ Роман Рыбало, и директор подсанкционного Института археологии российской Академии Наук Николай Макаров, выдававших разрешения на проведение незаконных археологов.

Также санкции введены в отношении президента Союза музеев России, гендиректора подсанкционного "Государственного Эрмитажа" Михаила Пиотровского, директора подсанкционного "Государственного музея изобразительных искусств им.Пушкина" Елизаветы Лихачевой, и руководителя археологических экспедиций Сергея достопримечательности ЮНЕСКО.

Напомним, в начале года США впервые ввели жесткие санкции против нефтяной промышленности России, чтобы усилить влияние Украины на потенциальные мирные переговоры. Под санкционные меры попали более 180 судов, большинство из которых относятся к так называемому "теневому" флоту РФ.