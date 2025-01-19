США впервые ввели санкции против строящихся нефтяных танкеров

США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, еще не вышедших в плавание. Шесть строящихся судов на российской верфи "Звезда" оказались под ограничениями, введенными на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг является частью усилий Вашингтона по ограничению российского экспорта нефти и усложнению попыток Москвы создать собственный танкерный флот.

В санкционный список вошли танкеры "Нурсултан Назарбаев", "Александр Беггров", "Алексей Боголюбов" и три судна без строящихся названий на верфи "Звезда": 131080, 131060 и 131040.

Согласно тексту санкций, покупателем двух из них является российский "Совкомфлот", а остальные четыре — судоходное подразделение "Роснефти" — "Роснефтефлот". Оба предприятия также находятся под санкциями США.

Санкции направлены на борьбу с теневым флотом, который Россия использует для обхода ограничений G7. Напомним, эти ограничения запрещают страхование и доставку российской нефти, продаваемой по цене свыше $60 за баррель.

Эксперты отмечают, что наложение санкций на суда, которые еще не завершены, может сделать их достройку экономически невыгодной для России. последние два месяца.

Дефицит танкеров уже привел к резкому росту стоимости фрахтовых перевозок в мире.

Верфь "Звезда", которая строит указанные танкеры, также попала под санкции. Основанная в 2015 году, она является ведущей российской судостроительной компанией, способной строить крупнотоннажные суда.

Напомним, в начале января США ввели жесткие санкции против нефтяной промышленности России в рамках усилий администрации Байдена усилить влияние Украины на потенциальные мирные переговоры после вступления Дональда Трампа в должность. Кроме того, под санкционные меры попали более 180 судов, большинство из которых относятся к так называемому "теневому" флоту РФ.