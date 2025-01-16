США ввели санкции против оккупированной Запорожской АЭС: реакция Украины

Министерство финансов США 15 января объявило санкции против сотрудничающих с Россией субъектов из Китая, финансового учреждения в Кыргызстане, двух дочерних компаний "Росатома" и предприятия "Запорожская АЭС".

Об этом речь на сайте минфина США.

Отмечается, что санкции коснулись более 150 физических и юридических лиц, как компаний оборонной промышленности РФ, так и поддерживающих ее военно-промышленную базу.

Ограничения также охватывают десятки компаний в разных странах, продолжающих поддерживать российские усилия в уклонении от санкций США, в частности, в Китае. Как отмечают в Минфине США, Пекин "остается крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения, чем способствует уклонению от санкций и поддержке военных усилий России".

Также американские санкции подвергаются:

ФГУП "Запорожская атомная электростанция" и ее генеральный директор Исаев — структуру россияне создали для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;

2 дочерние компании Росатома: НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат";

более 25 российских оборонных предприятий, в том числе ННПО им. М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, поставлявшие миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;

почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов.

Санкции против оккупационной администрации Запорожской АЭС

Министерство энергетики приветствовало введение США нового пакета санкций против непосредственно причастных к незаконному управлению временно оккупированной Запорожской атомной станции и дочерних структур "Росатома".

"Каждый день оккупации ЗАЭС приближает мир к катастрофе, и единственный путь гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции — это ее скорейшее возвращение под законный контроль Украины ", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он добавил, что Украина продолжает работать над расширением санкций на всю атомную промышленность страны-агрессора. Отметим, что МАГАТЭ неоднократно призывало Россию деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины.

Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.