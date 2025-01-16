США ввели санкції проти окупованої Запорізької АЕС: реакція України

Міністерство фінансів США 15 січня оголосило санкції проти суб'єктів з Китаю, які співпрацюють з Росією, фінансової установи в Киргизстані, двох дочірніх компаній "Росатому" й підприємства "Запорізька АЕС".

Про це йдеться на сайті мінфіну США.

Зазначається, що санкції торкнулися більш як 150 фізичних і юридичних осіб, як компаній оборонної промисловості РФ, так і тих, що підтримують її військово-промислову базу.

Обмеження також охоплюють десятки компаній у різних країнах, які продовжують підтримувати російські зусилля в ухиленні від санкцій США, зокрема в Китаї. Як наголошують в Мінфіні США, Пекін "залишається найбільшим постачальником товарів подвійного призначення, чим сприяє ухиленню від санкцій та підтримці військових зусиль Росії".

Також американських санкцій зазнають:

ФГУП "Запорізька атомна електростанція" та її генеральний директор Ісаєв — структуру росіяни створили для незаконного управління окупованою ЗАЕС;

2 дочірні компанії Росатома: НПО "Центротех" і ФГУП "Гірно-хімічний комбінат";

більш яке 25 російських оборонних підприємств, зокрема ННПО ім. М.В. Фрунзе, Саранський приладобудівний завод;

іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;

майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів.

Санкції проти окупаційної адміністрації Запорізької АЕС

Міністерство енергетики привітало запровадження США нового пакету санкцій проти безпосередньо причетних до незаконного управління тимчасово окупованої Запорізької атомної станції і дочірніх структур "Росатому".

"Кожен день окупації ЗАЕС наближає світ до катастрофи, і єдиний шлях гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції – це її якнайшвидше повернення під законний контроль України", – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що Україна продовжує працювати над розширенням санкцій на всю атомну промисловість країни-агресора. Зауважимо, що МАГАТЕ неодноразово закликало Росію деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.