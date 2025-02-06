Зеленський ввів санкції проти капітанів "тіньового флоту" РФ та викрадачів культурної спадщини

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №67/2025 та №68/2025 , якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти осіб, причетних до порушень міжнародного права та розграбування українських ресурсів.

Про це йдеться на сайті ОП.

Під обмеження потрапили 57 капітанів "тіньового флоту" Росії, які займаються незаконними морськими перевезеннями, у тому числі транспортуванням санкційної російської нафти. Серед них 56 громадян РФ і один громадянин Ірану.

До санкційного списку увійшли капітани танкерів, що перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС, зокрема: Микола Цома (танкер Liberty), Григорій Мотайленко (Bolero), Олександр Юрпалов (Cassiopeia), Олександр Фількін (Callisto), Євген Безруков (Moti), Ігор Кучеров (Fjord Seal), Алі Мохсені (Daksha), тощо.

Частина цих суден працює на підсанкційну російську державну компанію "Совкомфлот", а деякі керуються офшорними структурами, зокрема в Гонконгу та ОАЕ.

Другий указ президента запроваджує санкції проти 55 осіб і трьох незаконно зареєстрованих на окупованих територіях музеїв, причетних до розграбування культурної спадщини України. У списку фігурують високопосадовці російського Мінкульту, музейні керівники та археологи, які брали участь у незаконних розкопках у Криму.

Зокрема, під санкції потрапили: перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, заступних міністра Володимир Осінцев, голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало, та директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров, які видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Також санкції запроваджені щодо президента Спілки музеїв Росії, гендиректора підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайла Піотровського, директора підсанкційного "Державного музею образотворчих мистецтв ім.Пушкіна" Єлизавети Лихачової, та керівника археологічних експедицій Сергій Соловйов, який був безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО.

Нагадаємо, на початку року США вперше запровадили найжорсткіші санкції проти нафтової промисловості Росії, щоб посилити вплив України на потенційні мирні переговори. Під санкційні заходи потрапили понад 180 суден, більшість з яких належать до так званого “тіньового” флоту РФ.