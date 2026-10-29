Российские ТЭЦ, электросети и водоканалы потратили миллиарды на защиту от украинских дронов

В конце 2026 г. российский бизнес начал массово готовиться к воздушным ударам украинских сил. Больше всего денег на покупку антидроновых ружей, сеток-рабиц и систем РЭБ тратят энергетические предприятия, водоканалы и аэропорты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Больше всего потратила государственная компания "Россети", отвечающая за линии электропередач в стране. Вместе с дочерними структурами она заказала оборудование для защиты от беспилотников более чем на 3 миллиарда рублей.

На втором месте оказался "Мосводоканал", выделивший 1,7 млрд рублей. Предприятие снабжает водой Москву и область, а также имеет собственную генерацию электричества на девяти малых ГЭС. Третье место заняла компания "Интер РАО" с расходами в 1,3 млрд. рублей. Она защищает свои крупные государственные районные электростанции (ГРЭС), расположенные от центра России до Забайкалья.

Кто еще покупает защиту от дронов

Деньги на безопасность выделяют и другие энергетические и транспортные объекты:

компания "ТГК-2", принадлежащая "Газпрому" и управляющая 12 ТЭЦ и 30 котельными в пяти областях, заплатила 400 млн рублей;

компания "ЛУКойл-Экоэнерго" (бывшая ТГК-8), владеющая пятью ГЭС на юге РФ, потратила 350 млн рублей;

среди авиапредприятий большие заказы сделали московский аэропорт "Шереметьево" и госкорпорация по организации воздушного движения;

технику покупают даже в глубоком тылу – так, аэропорт Южно-Сахалинская потратил на средства против БпЛА около 300 млн рублей.

Удары по инфраструктуре и заявлениям Киева

Российские компании начали массово закупать защиту после серии ударов украинских беспилотников по энергообъектам в 2025-2026 годах - от оккупированного Крыма до Рязанской области. Тогда в ряде регионов исчезал свет и отопление.

В сентябре представители Украины предупредили, что будут отвечать еще более масштабными ударами по энергетике РФ, если российская армия продолжит бить по украинским городам. При этом Украина неоднократно предлагала Кремлю заключить взаимное энергетическое перемирие, но Москва каждый раз отказывалась.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший российский маркетплейс Wildberries для защиты логистических центров в восьми регионах от ударов украинских дронов заказал 478 тысяч квадратных метров оцинкованной сетки, которой можно накрыть 67 футбольных полей.